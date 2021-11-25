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綠提併選亂象 藍諷：尿不準怪馬桶歪

記者周志豪、侯俐安╱台北25日電
下屆總統、立委是否合併選舉？第三場電視公投說明會24日登場。(本報資料照片)
下屆總統、立委是否合併選舉？第三場電視公投說明會24日登場。(本報資料照片)

第三場電視公投說明會昨登場，「公投綁大選」案代表反方的民進黨立委莊瑞雄重提2018年公投與大選併選亂象，一直選到深夜；代表正方的台北市議員鍾沛君則回批，選務亂象是中選會無能，民進黨政府稱併選造成選務亂象是「尿不準怪馬桶歪」。

莊瑞雄說，過去國民黨視公投洪水猛獸，2003年國親兩黨通過鳥籠公投，還設嚴苛「雙二一」門檻，把民意關在鳥籠。從2004年強化國防、對等談判，到2008年入聯、反聯、反貪腐、討黨產，共六公投案都沒法過關。

莊瑞雄也表示，民進黨2017年修正公投案，廢除公投審議委員會、拿掉雙二一高門檻，還將投票門檻降到18歲，打破鳥籠公投，「讓鳥自由飛翔」；但2018年公投綁大選出現混亂，才正視問題，讓公投與大選脫鉤，讓人民更理性討論。

鍾沛君反嗆，2003年民進黨版公投法草案也堅持雙二一超高門檻，若當時公投是鳥籠公投，民進黨也參與打造；2017年公投門檻下修，民進黨聲稱要打開鳥籠，但當時民進黨版投票率門檻是四分之一，國民黨版僅五分之一，民進黨哪來顏面說自己是打破鳥籠公投功臣？「自由小鳥在哪？」

對莊稱公投不綁大選會讓公投更理性討論，鍾沛君說，這是情緒勒索，中華民國是已有17年公投的成熟民主國家，有能力同時選出理想候選人與公投主張。

鍾沛君說，2018年選前三個月，時任中選會主委陳英鈐就說，根據模擬投開票狀況，要半夜12時才能開出公投票，凌晨2時才能公布公投結果，形同選前就知道會大亂，中選會放任大亂，投票日當天連要不要邊開邊投的決策都慢半拍，根本就是尿不準怪馬桶歪；結果又因中選會無能，再修法脫鉤公投與大選，之後會不會要直接拆掉馬桶？

公投 民進黨 投票

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