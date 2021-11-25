黑白集／需要負責時 政府就隱形了

打高端疫苗被遣返，政府要人民「自己注意」。圖為高端疫苗。（本報資料照片）

一名替代役男要去帛琉服役，途經關島轉機，因只打過兩劑高端疫苗 被拒絕入境遣返 台灣，正接受隔離。陳時中被問到此事，官腔官調地說，「民眾自己要注意入境國規定」。

但根據政府的公告，帛琉是承認高端疫苗的「全球唯二」國家之一；替代役男要去帛琉服役，你能說他是「不注意」使自己撞牆嗎？何況，替代役男不是普通「民眾」，是內政部核可的替代役；無論他服的是外交役或觀光役，都是以國家名義派出的人員。那麼，派遣他出國的單位，不需要幫他檢視行程確保他準時報到嗎？

最近，這個政府一直給人「若隱若現」的感覺。明明國家派出一個替代役男，他過境碰壁被遣返，然後政府就不見了，指揮官硬說是這個人自己不小心。日前有超商 店員因要求客人戴口罩而遭刺殺，指揮中心馬上說「不必強勸」；那麼，這兩年所有店家戰戰兢兢地執行指令，難道都是自己好事、自作多情？

球棒變成「武器」也一樣。惡煞在街上打砸，政府都裝作看不見；直到有人受傷遇害，官員才跑出來說要加強「球棒隊」的註記。惡棍打人是驚悚片，警政出動卻只是檔案作業，這到底在混什麼？

當初，從總統到立委一起捲袖子力薦高端，現在卻責怪替代役男不小心。需要有人負責時，政府就隱形了。