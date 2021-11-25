新聞眼／無視民意 政壇新三寶體現執政傲慢

農委會主委陳吉仲。(記者莊昭文╱攝影)

年底四大公投 被視為蘇貞昌閣揆保衛戰，投票已剩不到一個月，蘇內閣上緊發條備戰；但此同時，行政院內也出現了「新三寶」，衛福部長陳時中 、內政部長徐國勇與農委會主委陳吉仲，三人近來爭議發言像連珠炮，搶盡媒體版面，除攪亂執政黨聚焦公投的計畫，更讓民眾看見了掌權者與民意的漸行漸遠。

「新三寶」有幾個共通點，首先是都講出了有違一般常理的驚人之語。打高端者補打第三、四劑，陳時中反嗆「不然要怎樣」；萊克多巴胺是什麼？陳吉仲竟以「豬吃萊劑，好比人吃保健品」說明；徐國勇解決治安問題「註記球棒」的突發異想，更是連平時無涉政治的運動員王建民都忍不住開酸，幸好自己是投手，只有手套跟球。

「新三寶」的第二個共通點是失言絕不認錯，讓風波愈演愈烈。陳時中稱「沒有什麼要道歉的」；徐國勇註記球棒還加碼要超商 店員配備辣椒水；陳吉仲更是硬拗自己本意為萊劑是添加物，但對保健食品相關比喻卻避而不談，全推給「在野黨造謠」。

行政官員如此表現，體現出的是執政黨完全執政後的傲慢。因為無視民意反彈，所以疫苗政策沒什麼好道歉；因為只問政治不問是非，所以萊劑可比喻成保健品；因為慣於頭痛醫頭、腳痛醫腳的虛應故事，才會有「註記球棒」的天馬行空。蔡英文總統2016年當選時勸告全黨上下的「謙卑、謙卑、再謙卑」，綠朝官員顯然早已拋諸腦後。

民進黨過去曾有「立院三寶」，前立委蔡啟芳、林重謨、侯水盛，問政口無遮攔，大小爭議不斷，甚至出口成髒，因得其名。但如此問政風格，讓三人都淪為票房毒藥，逐漸消失政壇。「舊三寶」殷鑑不遠，愛逞口舌之快的「新三寶」，能以為戒？