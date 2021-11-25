陳吉仲、徐國勇、陳時中爭議發言頻出 在野譏新三寶

農委會主委陳吉仲。(本報資料照片)

農委會主委陳吉仲以豬飼料添加萊克多巴胺，比喻成人會吃的保健食品，惹出爭議。在野黨昨紛批陳為保官位，講話翻來覆去。國民黨 主席朱立倫痛批陳吉仲講瘋話，乾脆「為了讓豬有保健，就開放萊劑」，陳要欺騙台灣 人民，也不是用這麼荒謬的比喻方式。

朱立倫說，民眾健康最重要，不要用荒謬理論騙人民；假如全世界都如同陳吉仲講的，那160國都是錯的，「應該都吃健康食品」，怎有這麼荒謬的理論？

民眾黨酸，陳吉仲哪天說「吃萊豬有益健康」也不意外；立委蔡壁如還說，「是不是萊豬吃多，就開始胡言亂語了？」時代力量則說，若萊劑無害，為何台灣豬禁用？

國民黨團總召費鴻泰說，現在政壇有三寶：陳吉仲、內政部長徐國勇與衛福部長陳時中 ，人家問陳時中高端要怎麼處理，他回「不然要怎樣」；徐國勇說「球棒要註記」；陳吉仲說「萊劑是保健品」，「大家來票選，三寶誰得第一」。

內政部長徐國勇。(本報資料照片) 衛福部長陳時中。(本報資料照片)

醫師蘇偉碩昨天痛斥陳吉仲所言是「本世紀最大的笑話」，根據2012年期刊報告，飼料添加萊劑對豬隻造成生理不良變化，怎麼可能是「還好的」添加物；他為陳吉仲感到悲哀，當年他們一起反萊牛、反萊豬，都是戰友，雖然擋不住牛，但擋住了豬跟內臟，現在陳吉仲居然淪落到把「豬吃萊劑與人吃保健食品」相提並論。

台灣民間反萊豬聯盟舉行記者會指出，美國動物法律保護基金會去年就指出，萊劑使動物處在高度緊迫的狀態，並向FDA請願，要求中止萊劑的許可；太多資料和報告都表明，萊克多巴胺對豬隻造成許多副作用，絕非陳所說的是「還好的」添加物。

陳吉仲昨舉行臨時記者會，坦承比喻用詞不精準，後續針對萊克多巴胺議題會更精準呈現，但也強調，他的原意在強調萊克多巴胺是飼料添加物，他沒說「萊劑是保健食品」。

對陳吉仲的說法，民進黨立委也不敢苟同。民進黨立院黨團副幹事長蔡易餘說，陳吉仲在網路上發言、用詞遣字不夠精準，需要修正。也有綠營立委指出，公投倒數最後階段，行政部門不能再犯錯。