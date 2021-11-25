我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

推動冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪」

陳吉仲、徐國勇、陳時中爭議發言頻出 在野譏新三寶

台灣新聞組╱綜合25日電
農委會主委陳吉仲。(本報資料照片)
農委會主委陳吉仲。(本報資料照片)

農委會主委陳吉仲以豬飼料添加萊克多巴胺，比喻成人會吃的保健食品，惹出爭議。在野黨昨紛批陳為保官位，講話翻來覆去。國民黨主席朱立倫痛批陳吉仲講瘋話，乾脆「為了讓豬有保健，就開放萊劑」，陳要欺騙台灣人民，也不是用這麼荒謬的比喻方式。

朱立倫說，民眾健康最重要，不要用荒謬理論騙人民；假如全世界都如同陳吉仲講的，那160國都是錯的，「應該都吃健康食品」，怎有這麼荒謬的理論？

民眾黨酸，陳吉仲哪天說「吃萊豬有益健康」也不意外；立委蔡壁如還說，「是不是萊豬吃多，就開始胡言亂語了？」時代力量則說，若萊劑無害，為何台灣豬禁用？

國民黨團總召費鴻泰說，現在政壇有三寶：陳吉仲、內政部長徐國勇與衛福部長陳時中，人家問陳時中高端要怎麼處理，他回「不然要怎樣」；徐國勇說「球棒要註記」；陳吉仲說「萊劑是保健品」，「大家來票選，三寶誰得第一」。

內政部長徐國勇。(本報資料照片)
內政部長徐國勇。(本報資料照片)
衛福部長陳時中。(本報資料照片)
衛福部長陳時中。(本報資料照片)

醫師蘇偉碩昨天痛斥陳吉仲所言是「本世紀最大的笑話」，根據2012年期刊報告，飼料添加萊劑對豬隻造成生理不良變化，怎麼可能是「還好的」添加物；他為陳吉仲感到悲哀，當年他們一起反萊牛、反萊豬，都是戰友，雖然擋不住牛，但擋住了豬跟內臟，現在陳吉仲居然淪落到把「豬吃萊劑與人吃保健食品」相提並論。

台灣民間反萊豬聯盟舉行記者會指出，美國動物法律保護基金會去年就指出，萊劑使動物處在高度緊迫的狀態，並向FDA請願，要求中止萊劑的許可；太多資料和報告都表明，萊克多巴胺對豬隻造成許多副作用，絕非陳所說的是「還好的」添加物。

陳吉仲昨舉行臨時記者會，坦承比喻用詞不精準，後續針對萊克多巴胺議題會更精準呈現，但也強調，他的原意在強調萊克多巴胺是飼料添加物，他沒說「萊劑是保健食品」。

對陳吉仲的說法，民進黨立委也不敢苟同。民進黨立院黨團副幹事長蔡易餘說，陳吉仲在網路上發言、用詞遣字不夠精準，需要修正。也有綠營立委指出，公投倒數最後階段，行政部門不能再犯錯。

台灣 陳時中 國民黨

上一則

高端役男遣返 陳時中：要自己注意 江啟臣：出事怪民眾

下一則

台獨頑固分子「不只3人」 國台辦：還會有 別著急

延伸閱讀

陳吉仲護航萊豬爆「驚句」：豬吃萊劑 好比人吃保健品

陳吉仲護航萊豬爆「驚句」：豬吃萊劑 好比人吃保健品
冷眼集／從拚死擋到出妄語 陳吉仲太想贏還太健忘？

冷眼集／從拚死擋到出妄語 陳吉仲太想贏還太健忘？
新聞評論／明知160國禁用 蔡政府出賣人民也要進萊豬

新聞評論／明知160國禁用 蔡政府出賣人民也要進萊豬
台農委會主委稱萊劑像保健品 藍：要不要一天一萊劑？

台農委會主委稱萊劑像保健品 藍：要不要一天一萊劑？

熱門新聞

孫道存。圖／聯合報系資料照片

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

2021-11-17 07:05
陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜「怪病」纏身 2個月昏倒3次 發病如失智老人

2021-11-23 04:55
太電前董事長孫道存（左）與妻子吳逸萍相差32歲，被拍到2009年陪妻子逛街買精品，因而促成禁奢條款的立法。(本報資料照片)

孫道存病逝／3段婚姻、4任女友…還娶同學女兒為妻

2021-11-17 23:13
彭文正公開自嘲「藏匿地點」在美國國家青年管弦樂團，打趣說「有機會巧遇拜登」。 （取材自彭文正臉書）

被通緝第3天自揭「藏匿地點」 彭文正：有機會巧遇拜登

2021-11-22 21:03
蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

超商店員勸客人戴口罩遭刺死 台知名紙雕師痛下殺手

2021-11-21 16:32
黃泳群犯案後兩度變裝，將脫下的衣物裝入黑色手提包，在龍山寺公園閒晃時，一度想脫手給街友。(記者翁至成／翻攝)

開4槍殺人後「變裝」 台灣槍手逃廈門 困在防疫旅館

2021-11-23 20:16

超人氣

更多 >
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情
被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪
林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光

林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光