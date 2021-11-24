新聞評論／明知160國禁用 蔡政府出賣人民也要進萊豬

全球有160多國禁用萊劑，蔡政府卻未經溝通討論就擅自開放萊豬，引發反彈。圖為新北市黃昏市場民眾採購豬肉。（記者陳正興／攝影）

你今天被洗腦了沒？如果還沒有，那麼請聽一下農委會主委陳吉仲的萊豬論述，看你是否同意。國民黨以全球160多國皆禁止萊劑為由，反對萊豬進口；陳吉仲則辯稱，這160多國是禁止國內生產使用，並不代表不能進口使用。換言之，陳吉仲知道萊劑是國人不該吃的「壞東西」，但如果是別人生產的，我們就必須吞下去。

明知全球有160多國禁用萊劑，蔡政府卻未經溝通討論就擅自開放萊豬，根本不把民眾的健康放在眼裡。全球絕大多數國家禁用萊劑，當然是深知萊劑對人體健康有不良影響。若明白這個道理，陳吉仲卻說，美國 生產的萊豬進到台灣 我們就應該吃；這是他自己腦筋短路？還是他以為台灣人民很好騙？

相對於陳吉仲的「秀逗」邏輯，經濟部長王美花的理由就誠實一些，但她的湯裡也摻了奇怪的魔菇。王美花說，開放萊豬確實增進台美關係，萊牛已開放九年，今天卻說萊豬有問題，我們「很難向美國交代」。請問王部長：有民眾願意吃美牛，是他們的選擇；但多數台灣人為了自己的健康選擇拒吃萊豬，這有什麼難交代？何況，萊豬問題事關國民健康，王美花不問台灣百姓意願，卻只想著「向美國交代」；她到底是哪一國的部長？

再說，如果反萊豬公投 過了，這是台灣人民透過民主程序展現的集體自主意志。作為「民主價值同盟」倡議者的美國，難道能否定我們的公投結果，要繼續逼台灣人吞萊豬？反過來說，全球已有160多國禁用萊劑，美國何不順應國際潮流與共識，下令它的業者改採「無萊」的豬隻養殖方式。如此，絕對要比它在那裡強向他國推銷含萊美豬，更能贏得國際尊重吧？

最近，民進黨以選舉操兵模式在各地發動宣傳戰，已到了「惡招盡出」的地步。有些民進黨地方黨部更散布「同意不用投，反對才要投」的耳語，企圖利用「愚民反動員」，誘騙可能投同意票的民眾不去投，惡劣至極。尤其，四大公投中支持度最高的「反萊豬」公投，民進黨明知開放萊豬政策難以辯護，於是張冠李戴將之扭曲成「反美豬公投」，指責國民黨是「反美國」，意圖利用「挺中反美」邏輯來激化不同意票的動能。

在說明會上，政府方的代表口徑一致稱，因為政府已宣布開放萊豬，如果反萊豬公投過關，將使其他國家質疑台灣不遵守國際遊戲規則，對國際承諾「背信」，使台灣加入CPTPP造成困難。這些話，若是出自官員之口也就算了，但出自熟悉國際貿易談判學者之口，則讓人不解。國際貿易談判的關鍵，往往因不同國情、條件與民意而需要折衝，民意有時是談判的阻力，有時也是貿易談判代表的助力。台灣加入國際組織有先天限制，但絕不表示為了加入國際組織即需丟兵卸甲，任人宰割。全球160多國禁止使用萊劑，哪一個因為萊豬這單一項目，而無法參加國際組織？

更何況，台灣爭取加入各項組織，目的就是希望能獲得自由貿易之便使關稅降低；這些，都必須植基於平等互惠原則。蔡政府未經任何溝通諮商，逕以一紙命令即開放萊豬，這才是喪失主權的作法。如果政府官員和談判代表對國內民意毫不在乎，那台灣加入CPTPP時，豈不可能更喪權辱國地任人宰割？

反萊豬公投的目的，是讓人民表達他們對自己的健康及食安的自主權，不是政府可以擅自出賣的。但陳吉仲和王美花，都沒有把人民的健康放在第一位。