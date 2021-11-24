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陳吉仲護航萊豬爆「驚句」：豬吃萊劑 好比人吃保健品

台灣新聞組／台北24日電
農委會主委陳吉仲表示，萊克多巴胺因為代謝很快，其實是「還好的」添加物，好比人平常吃三餐外，還是會吃一些保健食品。（本報資料照片）
農委會主委陳吉仲表示，萊克多巴胺因為代謝很快，其實是「還好的」添加物，好比人平常吃三餐外，還是會吃一些保健食品。（本報資料照片）

農委會主委陳吉仲接受民進黨Podcast節目「耳朵出遊不出油」訪問，昨天播出。陳吉仲表示，萊克多巴胺因為代謝很快，其實是「還好的」一個添加物，好比是人平常吃三餐外，還是會吃一些保健食品。他說，美豬、美牛都是按照國際標準進口，請大家不用擔心。

對於萊克多巴胺是什麼？陳吉仲說明，萊克多巴胺就是一個很簡單的產品，豬要長大，提供給豬吃的飼料玉米、黃豆混合以外，添加一些添加物，就好比是人，平常會吃三餐，「可是你會吃一些保健食品」，某種程度萊克多巴胺就是飼料的添加物。

陳也說，「瘦肉精」有很多種，為什麼簡稱瘦肉精？其實那就是讓它的換肉率「瘦肉部分比肥肉還多」。

陳吉仲說，目前市場上的肉品都有清楚「標示產地」，台灣市場對台灣豬的需求比較高，因此含萊克多巴胺的美國豬肉至今都未進口；國內供應市場超過九成，台灣常民飲食，無論是滷肉飯、貢丸湯皆是使用本地豬肉。

他表示，台灣依照國際標準，這是每個要加入國際區域經貿組織的國家，都必須要遵守的規則，才能在國際市場中有一席之地。

陳吉仲表示，政府有完整的配套，讓農民收益提升、消費者食用安全，同時推銷台灣前進國際是「現在進行式」，不解在野黨為何要提起「反美豬公投」來阻礙台灣經貿發展？

他表示，若台灣在國際貿易的承諾不斷出爾反爾，傷害的不是國內單一政黨，而是台灣的下一代及未來的國際貿易市場；因此呼籲，無論農民或消費者，針對年底「反美豬公投」都該投下不同意票。

國民黨文傳會主委凌濤昨天三問陳吉仲，與民進黨高官們吃不吃「保健品」萊克多巴胺？如果萊劑真是保健食品，農委會要不要開放台灣豬吃萊劑？農委會要不要補助所有台灣豬吃陳吉仲口中的保健食品萊劑？

凌濤痛批陳吉仲的比喻不倫不類，既然「萊劑就像保健食品」，請陳吉仲、蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等民進黨高官「一天一萊劑」，「保健他們的身體」；陳吉仲更該為此荒唐言論，向全體關注食安的國人與台灣豬農道歉。

陳吉仲昨晚在臉書發文澄清，「本人從未說過萊劑是人類的保健食品，請相關人士勿扭曲解釋。」

民進黨立委陳亭妃說國民黨刻意斷章取義，試圖操作此議題，令人遺憾；但陳吉仲的比喻也有易讓人混淆之處，農委會應積極說明要表達的原意，讓民眾了解政府開放進口的原因。

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