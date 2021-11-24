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冷眼集／從拚死擋到出妄語 陳吉仲太想贏還太健忘？

記者彭宣雅
2012年馬政府開放萊克多巴胺美牛進口，農委會主委陳吉仲「打死都要擋」，如今卻為護航萊豬，說出「萊劑就像保健食品」。（記者曾學仁／攝影）
2012年馬政府開放萊克多巴胺美牛進口，農委會主委陳吉仲「打死都要擋」，如今卻為護航萊豬，說出「萊劑就像保健食品」。（記者曾學仁／攝影）

萊豬議題再度因為公投案被炒熱，農委會主委陳吉仲接受民進黨Podcast節目訪問，一番「萊劑就像保健食品」說法惹議，引起外界譁然。

能把作為飼料添加劑的乙型受體素萊克多巴胺，比喻為強身健體的保健食品，陳吉仲語出驚人、妄言而臉不紅氣不喘，並非第一次。

根據農委會官網，萊克多巴胺是一種相對安全的乙型受體素，原本用於治療人類的氣喘，意外發現添加在動物飼料中可以增加瘦肉的比率、減少脂肪，以及減少飼料用量等優點。

但從頭到尾，台灣豬農從來沒有允許使用，去年宣布開放萊豬進口後，萊克多巴胺在台更是列為不得使用的「禁藥」，既然是禁藥，與保健食品相提並論豈不怪哉？

2012年馬政府開放萊克多巴胺美牛進口，陳吉仲「打死都要擋」；去年政府宣布開放萊豬，變成感動與感激，他日前接受廣播專訪時受訪解釋，當時沒有國際標準，2012年訂出CODEX訂出安全容許量，就依照國際規範來做。但陳吉仲沒有說的是，至今有國家仍堅持不用、不進口。

今時今日，陳吉仲竟然將萊克多巴胺當作一項「還好的」添加物。身為農委會主委，能如此賣力為進口豬肉辯護，台灣豬農點滴在心頭。學者從政掌控權力後的前後轉變，豈不令人錯亂？連自己說過的話都能否認，不是太想贏公投，就是太過健忘。

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