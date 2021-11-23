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總統誰最不干涉新聞自由？馬英九民調第一 陳水扁居末

記者林麗玉／台北23日電
台灣智會公布最新民調，哪一位民選總統最不干涉新聞自由，結果以前總統馬英九29.1％排名第一、蔡英文總統16.6％排名第二、前總統李登輝10.3％排名第三、前總統陳水扁僅獲3.6％居末。(記者林麗玉／攝影)
台灣智會公布最新民調，哪一位民選總統最不干涉新聞自由，結果以前總統馬英九29.1％排名第一、蔡英文總統16.6％排名第二、前總統李登輝10.3％排名第三、前總統陳水扁僅獲3.6％居末。(記者林麗玉／攝影)

台灣智會今天公布台灣新聞自由現況最新民調，對於新聞媒體的立場，高達58.8％受訪民眾認為，媒體應該要多多監督執政者；8.2％認為應多監督在野黨；12.8％認為都要監督；20.2％未表態。交叉分析顯示，各分層都是以認為應該「多監督執政者」的比例較高。

民調也調查四位民選總統，誰最尊重媒體、不干涉新聞自由？結果民調顯示，依照就職先後順序提示姓名後，最不干涉新聞自由的民選總統，以前總統馬英九29.1％排名第一、蔡英文總統16.6％排名第二、前總統李登輝10.3％排名第三、前總統陳水扁僅獲3.6％居末。

但依照地區分析，雲嘉南和高屏地區受訪民眾認為，蔡英文和馬英九不干涉新聞自由的比例相近，蔡略高，甚至差距小於2個百分點。至於關中天對新聞自由的傷害，調查顯示，57.5％的民眾認為關中天傷害到新聞自由，其中41.8％認為「傷害很大」、15.7％覺得「有點傷害」，20.3％覺得「沒有傷害」，2成2表示不知道、無意見或拒答。

中廣董事長趙少康表示，媒體應該是天生的在野黨、也是第四權，但台灣媒體從49台到56台，到晚上政論節目，幾乎8成都是偏綠，尤其最近台中二選區補選，媒體政論節目打顏寬恒從晚上6點開始打到午夜12點，幾乎五六台都在打，趙驚呼，「這到底怎麼回事？有沒有搞錯？打到底在打。」

趙少康說，蔡總統光是關掉中天新聞台，已經是歷史上相當難看的紀錄，趙也舉秦始皇焚書坑儒對比，寧可沒有政府，不能沒有報紙，不能沒有新聞，但竟將中天新聞台關台，「你怎麼做得出來？怎麼好意思？恐只留下萬事罵名。」

台灣智會董事長羅智強表示，有29.1%的受訪民眾，認為馬英九最尊重媒體，幾乎為蔡總統的近兩倍，這也可以看出台灣媒體、新聞自由這幾年來的明顯變化。

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全國20歲以上的成人電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，電話號碼以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記的住宅電話。

訪問期間自10月25日至27日，共成功訪問1078份有效樣本，資料依照全國20歲以上之性別、年齡、教育程度、縣市母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。

台灣 馬英九 民調

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