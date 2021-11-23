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黑白集／過去vs.現在 哪個台電說的是真話？

黑白集
重啟核四公投案意見發表會，反方代表台電核能發電處長許永輝。（記者許正宏／攝影）
重啟核四公投案意見發表會，反方代表台電核能發電處長許永輝。（記者許正宏／攝影）

「重啟核四」公投第二場說明會，台電核能發電處長許永輝說核四從興建起就問題多多，絕不能重啟，角色類似「汙點證人」。但核四封存前台電曾完成安檢報告，如果許永輝是代表台電發言，哪一個台電講的才是真話？

台電是國營企業，必須奉命執行政府政策，所以前後立場不一或許無法避免。但回到最基本的專業立場，仍然有可以分辨黑白的科學界線，不應該是誰說了算；許永輝的說法，可能混淆了這些專業價值。

許永輝把核四安全問題，追溯到1995年的「分包」政策不當，又提到原廠品保問題、各種設備不合設計規範等弊病。這等於宣示，封存前歷經三任總統、11個經濟部長、花了近3000億台幣蓋的核四，根本就「不能用」。若他的話可信，核四一開始就是一個大弊案。

但封存前，許永輝就是「試運轉測試」的負責人；如核四從頭到尾「根本不能用」，他就是共犯結構的一員。若是迫於無奈，為何多年來他也不曾發一語？「過去台電」和「現在台電」的說法牴觸，至少有一方是說謊，或者兩個台電都在說謊？

「珍愛藻礁」公投牽涉是否應興建「觀塘三接」，對此台電也信誓旦旦，說三接興建是「唯一可行方案」。如今，既證明台電會說謊，那麼台電說三接必須興建，還能信嗎？

公投 藻礁

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