新聞眼／藍營公投破口 豈是蔡政府卸責藉口？

新北市長侯友宜不挺核四，民進黨見獵心喜。（記者張睿廷／攝影）

四大公投 案即將投票，其中，「重啟核四」公投，因為藍營縣市長出現不同意見，被民進黨 視為公投「破口」。藍營意見固然有待整合，執政的民進黨政府更應虛心面對「重啟核四」公投的命題。

由於部分國民黨地方首長對於核廢料安全性的在意，民進黨見獵心喜，緊咬這點，再度將重啟核四議題貼上意識形態、藍綠選擇題的標籤。但是，這能解決台灣 未來幾十年的能源需求嗎？把一個應該用科學、理性討論，且萬分嚴肅的題目，轉化成政黨之爭、甚至將公投正方抹藍再抹紅，全民的民生、全國的經濟命脈，在這樣低層次的口水爛仗中，就會得到最佳答案嗎？

對民眾來說，「重啟核四」公投的意義，在於核能是否能夠重返台灣未來的能源規畫。但對民進黨政府來說，意味著在逃避「以核養綠」之後，非核神主牌會不會就此倒下？若公投通過，不僅是要著手重整核四，更會讓蔡政府非核家園正式成為空頭支票，也是蔡政府不再得民心的警鐘。這也難怪，民進黨意圖把這樣的科學議題政治化，形塑藍綠對決。

在「以核養綠」公投通過三年後，蔡政府仍裝聾作啞、不改變非核政策方向的現在，「重啟核四」公投有立竿見影的指標性意義。這不代表核四「無論如何都要馬上重啟」，而是代表蔡政府必須面對核能對台灣的不可或缺。