侯友宜、林姿妙不挺核四 馬英九：因不了解核廢

前總統馬英九22日提及新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙是因不了解核廢處理才反對重啟核四。但侯友宜說，「沒核安就沒核電」。（記者胡經周／攝影）

重啟核四公投 案聚焦核廢料爭議，國民黨兩大地方首長新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙都表態不挺核四重啟，與黨內方向不一致。前總統馬英九 昨批評，侯友宜、林姿妙是因為不了解核廢處理過程才反對重啟核四，「令人遺憾」；現在的世界潮流是「以核減碳」，民進黨卻仍執迷不悟，會被世界淘汰。

針對馬的說法，侯友宜表示，他在新北市服務11年，曾擔任核安監督委員會主委，確認無法處理核安、核廢料，就沒辦法談核電；林姿妙則回應說，沒有安全就沒有商轉，縣府為了45萬縣民安全，會堅持做對的事。

宜蘭縣長林姿妙。（本報資料照片）

國民黨主席朱立倫再度強調，國民黨提出的兩個公投（反萊豬及公投綁大選），他會力拚到底；另外兩個民間團體提出的公投（重啟核四及護藻礁），國民黨都是尊重，予以協助和支持。朱立倫也說，侯友宜跟他一起打拚，他們認為政府一定要負責任處理核廢，這個態度從來沒有改變，呼籲外界不要見縫插針、製造困擾。

「以核養綠」公投共同發起人李敏昨舉辦「用過核燃料處理論壇」，馬英九致詞表示，侯友宜、林姿妙不了解核廢處理過程，當年興建核四時就已規畫要在貢寮山上挖大山洞，可容納兩萬桶低階核廢，高階核燃料則採用美國處理方式，先存放在核電廠水池15年，再移置到乾式貯存場25年，總共可放40年。

馬英九說，核能技術日新月異，國際對於核廢料處理方法早就已發展到回收再利用的階段，「新北跟宜蘭兩位地方首長疑慮可以放下」，但遺憾因為政治因素，台灣 一直將高度工程專業技術問題用非理性語言討論，2018年「以核養綠」公投以六比四通過，因此反核絕非全民共識，減碳及穩健用核才是民眾所期盼的。

馬英九說，全球許多大國都開始積極發展核電，民進黨政府卻還在反核、廢核，彷彿不曉得世界其他地方發生什麼事，若現在還不了解世界共識是支持核能、以核養綠、以核減碳，持續自暴自棄且執迷不悟，只會被世界淘汰。

馬英九批評，民進黨能源政策將國家安全置於危險境地，2025非核家園有五成能源來自天然氣，但台灣天然氣靠進口，夏季安全存量僅七天，若台海出事或颳颱風時，船很容易進不來，台灣電力可能常常陷於危機。

至於桃園市長鄭文燦前天稱馬英九為了蓋第三天然氣接收站，曾到桃園尋求他的支持，國民黨現在卻改口說要保護藻礁；馬英九表示，不記得說要蓋三接，但「藻礁永存」是蔡總統親自寫下的承諾卻又不尊重，這是嚴重問題、失信於民。

李敏表示，台灣曾討論核廢料處理議題，傳統方法是挖隧道大洞，但只能埋500公尺深，後來研議在海上平台鑽井，不但可埋5000公尺且沒有鄰避效應，也可考慮將部分核燃料送國外處理，但都被立法院否決；核能發電必須面臨核廢料問題，許多人擔心輻射風險，但燃煤、燃氣發電也有廢料，且是散布在大氣直接對民眾造成傷害。

台電前副總陳布燦說，核能發展在客觀上確實有許多困難，台灣地質先天條件也不好，不像其他國家有廣大空間跟設備可利用，但台灣可考慮透過國際合作處理，如荷蘭、比利時、德國、英國、日本就經常將核廢料送到法國，台灣卻說不能做、不會做，其實核廢料可處理，卻因政治因素才導致無法解決。