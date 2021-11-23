我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

2024誰當家42.6%盼換黨作 趙少康:我是民進黨肯定緊張

記者林麗玉／台北23日電
台灣智會23日針對「台灣新聞自由」及「2024誰當家」公布最新民意調查，有42.6％受訪民眾認為2024誰當家應該「換其他政黨」執政。(記者林麗玉／攝影)
台灣智會23日針對「台灣新聞自由」及「2024誰當家」公布最新民意調查，有42.6％受訪民眾認為2024誰當家應該「換其他政黨」執政。(記者林麗玉／攝影)

台灣智會今天針對「台灣新聞自由」及「2024誰當家」公布最新民意調查，有42.6％受訪民眾認為2024誰當家應該「換其他政黨」執政；18.2％受訪民眾則覺得，應該由「民進黨繼續執政」；至於11％受訪民眾認為，2024誰執政無所謂、都可以」，但也有2成受訪民眾未表態。

中廣董事長趙少康表示，從這份民調顯示，高達4成以上民眾希望2024換黨執政，尤其30至39歲受訪民眾希望2024民進黨繼續執政的比例只有11.3%，是因這個年齡層「教召也找他」、「疫苗排最後」、「上面有父母下有子女」、「買不起房子」....，甚至雲嘉南、高高屏這些深綠地區的受訪民眾，也各有高達3成以上希望換其他政黨執政，趙少康說，「如果我是民進黨，肯定緊張了，民主政治做得好繼續，做不好下台」。

台灣智會董事長羅智強也表示，從這民調結果發現，台灣民眾對於政黨輪替的看法，高達42%的民眾希望2024總統大選能政黨輪替，政黨輪替與民主制衡有很大關連，民眾對於政黨輪替的傾向，很明顯也是對民進黨執政是一大警訊。

台灣智會今天公布最新民調結果，台灣智會交叉分析，除了泛綠支持者認為應該由民進黨繼續執政，比例高於「換其他政黨」外，其他分層都是以「換其他政黨」的比例較高。其中認為應該「換其他政黨」的比例，以年齡為50至59歲、高中職學歷、泛藍和民眾黨支持者、桃竹苗等分層比例相對較高。

趙少康表示，這分民調發現，有高達42%民眾希望2024政黨輪替，從這分民調顯示，老百姓是會比較的，尤其會感覺到執政政黨有沒有給他們比較好的生活？

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全國20歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，電話號碼以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記之住宅電話。

訪問期間自110年10月25日至27日，共成功訪問1,078份有效樣本，資料依照全國20歲以上之性別、年齡、教育程度、縣市之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。

台灣 民調 民進黨

上一則

台灣科研火箭發射場 首座落腳屏東

下一則

「兩岸需對話」 台北上海雙城論壇12月1日視訊對談

延伸閱讀

趙少康：買很多不含萊劑的美豬 美國也會高興啊

趙少康：買很多不含萊劑的美豬 美國也會高興啊
反萊豬＝反美？趙少康斥民進黨搞愚民政策

反萊豬＝反美？趙少康斥民進黨搞愚民政策
趟少康：台灣缺電嚴重 連台積電都被要求減壓

趟少康：台灣缺電嚴重 連台積電都被要求減壓
藍公投換將 趙少康自嘲下駟 蘇偉碩自薦上陣

藍公投換將 趙少康自嘲下駟 蘇偉碩自薦上陣

熱門新聞

孫道存。圖／聯合報系資料照片

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

2021-11-17 07:05
日本「北日本新聞」報導，日本富山縣日前標放一隻青斑蝶，結果46天後在台灣澎湖縣被發現，連翅膀都有破碎痕跡。（圖取自北日本新聞網頁webun.jp）

這隻蝴蝶46天飛逾2000公里 連翅膀都飛到破碎

2021-11-15 15:20
太電前董事長孫道存（左）與妻子吳逸萍相差32歲，被拍到2009年陪妻子逛街買精品，因而促成禁奢條款的立法。(本報資料照片)

孫道存病逝／3段婚姻、4任女友…還娶同學女兒為妻

2021-11-17 23:13
太電前董事長孫道存。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

10月1日才保外就醫...孫道存17日凌晨病逝 享壽72歲

2021-11-17 05:55
衛福部長陳時中飲酒影片中，站在正崴集團董事長郭台強（右）身邊的女子，被肉搜出是穿梭兩岸的嵐台企聯會會長陳曉蓁。（網路圖片）

陪陳時中唱歌美魔女是大陸公務員 邱太三：絕對依法處理

2021-11-16 02:28
蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

超商店員勸客人戴口罩遭刺死 台知名紙雕師痛下殺手

2021-11-21 16:32

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭