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2022台北市長民調 蔣萬安領先陳時中、黃珊珊

記者鄭媁／台北22日電
(取材自ETtoday民調雲)
(取材自ETtoday民調雲)

12月18日公投成藍綠選舉前哨戰。根據ETtoday最新民調結果，若藍綠白各派出蔣萬安、陳時中、黃珊珊出戰2022台北市長，在三腳督的戰局下，蔣萬安以39.7%支持度領先，其次依序為陳時中28.2%、黃珊珊18.1%。對此，國民黨立委蔣萬安今回應，民調都只是參考，現階段國人最關心的是食安，以及如何確保每一個人的生命安全。

該民調指出，蔣萬安支持度逐漸上升，陳時中支持度呈現下滑趨勢，在2020年9月的調查中，蔣萬安獲43.7%支持度，陳時中39.1%，雙方差距4.6個百分點；在2021年7月的調查中，蔣萬安支持度增至49.7%，陳時中下滑至34.5%，兩人支持度差距開始拉大。

蔣萬安則聚焦昨日桃園超商店員遭刺殺事件，他表示，此案大家都感到非常震驚、心痛，政府不應該只是嘴巴上喊口號而已，應該要拿出實際的作為。立法院正在審查預算，他已要求行政部門盡快提出具體辦法，並將相關法案送立法院審查，不希望再有任何不幸的悲劇發生。

此次ETtoday調查由民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於11月17日至19日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台北市年滿19歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1789份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.32%。

陳時中 民調 超商

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