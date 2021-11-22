馬英九批侯友宜林姿妙：不懂核廢才反對核四

前總統馬英九（中）22日出席「用過核燃料處理論壇」。（記者吳姿賢／攝影）

四大公投年底投票，核四商轉案受矚目，國民黨兩大地方首長新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙都表態不挺核四重啟，前總統馬英九 今天表示，侯友宜、林姿妙不了解核廢處理過程才反對重啟核四，「令人遺憾」；現在的世界潮流是以核減碳 ，民進黨卻仍執迷不悟，會被世界淘汰。

新北市長侯友宜日前重申，如果沒有核安、沒辦法處理核廢料，就不能使用核電；宜蘭縣長林姿妙也多次表態，「核四沒有安全就沒有商轉」，因此反對核四重啟。國民黨兩大地方首長說法跟黨內「四個同意」公投方向不一致，引發關注。

中華民國核能學會今天舉辦「用過核燃料處理論壇」，馬英九出席致詞表示，新北市跟宜蘭縣兩位地方首長就是因為不瞭解核廢處理過程，因而反對重啟核四，「令人遺憾」，放射性核廢料不只是存在於核電廠，無論核四是否可以商轉，40年來用過的核燃料跟其他醫療廢棄物一樣，都持續留在台灣 ，當年核四興建時就有完整規畫，要在貢寮山上挖大山洞容納2萬桶的低階核廢，高階核燃料則採用美國處理方式，先存放在核電廠水池15年，再移置到乾式貯存場25年，總共可放40年。

馬英九表示，目前核能技術日新月異進展，國際對於核廢料處理早從如何貯存進展到回收再利用的階段，「新北跟宜蘭兩位地方首長疑慮可以放下」，但遺憾因為政治因素，台灣一直將高度工程專業技術問題用非理性語言討論，2018年以核養綠公投以六比四通過，因此反核絕對不是全民共識，減碳跟穩健用核才是民眾真正期盼的。

馬英九說，常常感覺民進黨能源政策將國家安全置於危險境地，2025非核家園有五成能源來自天然氣，但天然氣都要靠進口，夏季安全存量僅七天，若台海有事船將進不來，「我當總統每次刮颱風都很擔心船進不來」，只要一艘進不來舊馬上拉警報，台灣電力可能常常陷於危機。

馬英九說，核電退場後台灣有八成電力來自燃煤、燃氣，一但台海遭遇封鎖，如何維持電力供應將是很大問題。今年3月歐盟科學專家機構報告認定，核能不排碳、屬於綠能的一種，符合永續投資標準，今年8月聯合國歐洲經濟委員會呼籲，不用核能的話2050將無法達到碳中和；經濟學人最近也報導「安全而必要的核能」，美國時代雜誌也說「新一代核能機組是可以掌握綠色未來的關鍵」，可見美歐重要期刊都注意到核能興起，主張現在是以核減碳的時代。

馬英九說，許多世界大國也開始積極發展核電，民進黨政府卻還在反核、廢核，彷彿不曉得世界其他地方發生什麼事，若現在還不知道世界共識是支持核能、以核養綠、以核減碳，民進黨政府再自暴自棄、執迷不悟，只會被世界淘汰。