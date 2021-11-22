黑白集／厚顏缺乏恥感 陳時中是「無愧天王」

疫情指揮中心指揮官陳時中頻發「金句」，被譏「一皮天下無難事」。（記者陳正興／攝影）

蔡政府這兩年的風格，幾乎是以蘇貞昌和陳時中 為代表所形塑的。蘇貞昌的蠻橫，他自己也知已繃到極點；而陳時中之厚顏，則像個無底洞。你朝這個洞投進一顆球，球會無限下沉，似乎永遠不會觸底。

醫界批評打高端疫苗 的人需補打兩劑疫苗，簡直「把高端當水」；陳時中反嗆，「不然要怎樣？」對於綠委認為政府應該道歉，他冷回：「這沒什麼要道歉的！」如此，把自己當初千方百計對高端放水，並連哄帶逼誘使民眾施打的責任，推得一乾二淨。

人們必須承認，陳時中創造「金句」的能力，已是政壇之冠。當初媒體追問高端送驗疫苗批數，他當眾指責記者「態度不健康」；美國 要求入境者需完整接種疫苗，他反嗆「世界又不是只有美國」；「3+11」決策沒紀錄，他臉也沒有紅一下地說「再問100次也沒有」；被爆無罩飲酒嗨歌，他反咬這是別人的陰謀。總之，這是一個「無愧天王」，彷彿有先天性恥感與疚覺缺乏症？

以柯文哲之犀利，談起陳時中，竟只能譏他「一皮天下無難事」，真是太遜了。又或許，柯P是嫉妒這位牙醫大官的見風轉舵本事？無論如何，陳時中那句「不然要怎樣」，瞬間喚起人們對當年陳水扁口頭禪「嘸你嘜安吶（閩南語，意指「不然你要怎樣」）」的記憶。無賴治國精神，還真是世代有傳承。