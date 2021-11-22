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台電核電處長談核四：運轉測試難過關

記者鄭鴻達／台北22日電
台電核能發電處長許永輝直言「核四不安全，不應該重啟」。（記者許正宏／攝影）
台電核能發電處長許永輝直言「核四不安全，不應該重啟」。（記者許正宏／攝影）

核四是否真能安全重啟？台電核能發電處處長許永輝接受本報系聯合報專訪時透露，核四在缺乏整合經驗前提下，產生設計、施工與系統間的扞格衝突，導致試運轉測試長達七年仍難以過關，因此直言「核四不安全，不應該重啟」。

重啟核四公投成為社會聚焦議題，許永輝以其從核二廠設備運轉員的基層做起，長達31年的核電廠工作經驗，釐清核四從興建、封存乃至今的安全議題。

許永輝說，核四在設計與興建時，選擇了美國沒運轉經驗的「進步型沸水式反應器」（ABWR）機組，又照搬日本K6、K7的廠房設計。沒料想到日本廠房設計較小，但設備又必須符合美國法規的設計標準，根本難以相容，兩者在消防系統、事故處理、安全設備的配置上都有很大的差異。

核四在1999年拿到建廠執照後，從設計不足五成時就開始施工，因層層分包、空間設計與設備規格衝突，導致多項問題。

核四施工後，違規逕自核准變更設計項目高達1500多件，「DCIS數位儀控系統」設計修改案也高達4727件，因此後期測試根本走不下去，整個工期經過四次展延長達12年。

核四試運轉測試從2007年一路做到2014年，總共做了七年，第一份試運轉報告更早在2010年就交付原能會審查，但遲遲未能通過。

2011年發生福島核災，當時馬政府為緩解社會爭議，責成經濟部在2013年4月成立獨立於台電試運轉小組的「強化安全檢測小組」。但當年經濟部在召開記者會宣布安檢報告通過的隔日，當時的原能會就發新聞稿指出，安檢只是經濟部及台電的自主強化機制，原能會仍將依法嚴格審查台電公司所提送之系統功能試驗報告。顯見安檢不具取代性。

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