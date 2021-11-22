新聞評論／黃士修嗆告涉恐嚇 那謝長廷也恐嚇施明德？

重啟核四公投案18日在民視舉行第二場意見發表會，反方代表台電核能發電處長許永輝（左起）、主持人內政部次長邱昌嶽、正方代表重啟核四公投領銜人黃士修，於發表會前一同合影。（圖：民視提供）

重啟核四公投 領銜人黃士修，在電視公投意見發表會嗆告台電核能發電處長許永輝，結果引來綠營撻伐，連蔡英文 總統和行政院長蘇貞昌都跳出來聲援許，蔡還說黃士修用語言恐嚇許永輝，甚至提到身家、家人，引起大家的憤怒，要譴責這種行為，蘇則交代經濟部長王美花要給許永輝法律等方面的支持；綠營一片聲討黃士修，似乎忘了，提告本來就是憲法賦予人民的權益，何時變得如此「罪大惡極」？

黃士修可以說是近來最讓綠營頭痛的人物了。他19日在公投意見發表會表示，如果許永輝宣稱核四廠有什麼問題，他會到地檢署告發包括瀆職、偽造文書等罪，「你的身家安頓好了嗎？」許永輝則反嗆，提告改變不了核四無法重啟的事實。

黃士修20日再提出核四廠重啟規畫書，引起上至總統、下至台電都發表聲明澄清、反駁，經濟部長王美花甚至錄製影片力挺許永輝，她表示「你也是我們經濟部、台電的弟兄，我們不會讓你孤單」。綠營上下異口同聲指黃士修的發言已涉恐嚇，蔡政府會力挺許永輝到底。

黃士修嗆告許永輝，綠營議員隨即到地檢署告發黃涉恐嚇，接著黃又提出「核四廠重啟規畫書」，聲稱是許永輝擔任核能處處長任內，因應以核養綠公投通過後的台電內部文件。這個說法驚動蔡政府高層，除了台電否認，蔡英文、蘇貞昌也跳出來加入打黃行列，但卻只提恐嚇，而避談「核四廠重啟規畫書」，即使王美花也只說她代表經濟部表達力挺同仁的立場，台電也會提供許必要法律協助，對「核四廠重啟規畫書」則未置一詞，使得真相更耐人尋味。

依法論法，姑且不論黃士修所提的「核四廠重啟規畫書」是否真為台電內部文書，綠營聲討黃士修恐嚇許永輝的舉動，就有很大的討論空間。

綠營說黃是恐嚇，但是在公投意見發表會場上，兩人針鋒相對，即使黃士修說了「你的身家安頓好了嗎？」許也沒有心生畏懼的表現，甚至反嗆黃「提告改變不了核四無法重啟的事實 」，顯示雙方當時討論的爭點是核四能不能重啟，而不是誰被恐嚇。許永輝對此心知肚明，綠營硬要導向黃恐嚇許，未免牽強。

再者，中華民國憲法第16條明白寫著，人民有請願、訴願及訴訟之權，縱使黃士修真的去告發許永輝涉嫌瀆職、偽造文書等罪，那也是憲法賦予的權利，如同綠營隨即到地檢署告黃士修恐嚇，有人會質疑綠營議員在恐嚇黃士修嗎？

如果嗆告或提告是恐嚇，那麼最好的例子就是蔡英文自己，台大新研所前所長彭文正質疑她的博士論文非真，蔡提告，使得彭被起訴誹謗，台北地院上月開庭，彭滯美未歸，檢方還表示聲請拘提、通緝，難道這也是蔡恐嚇彭？最近駐日代表謝長廷說要針對線民說法提告民進黨 前主席施明德，難道也要說謝在恐嚇施？綠營無限放大恐嚇罪，除了利用司法當工具，更是越加凸顯心虛而已。