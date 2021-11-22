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公投拚場 綠擴大辦2100場說明會 藍串連螞蟻雄兵

台灣新聞組／台北22日電
針對四個公投案，國民黨主席朱立倫（右三）21日呼籲鄉親站出來，投下「四個同意」，讓台灣更美麗。（記者黃義書／攝影）
針對四個公投案，國民黨主席朱立倫（右三）21日呼籲鄉親站出來，投下「四個同意」，讓台灣更美麗。（記者黃義書／攝影）

距離12月18日公投投票不到一個月，民進黨公投說明會全台開跑，黨內高層透露，公投前一天會比照「選前之夜」，蔡英文總統等「大咖」將出席衝刺，18日投票當天仍繼續宣講，要力拚到最後一刻。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政昨批評，民進黨政府把原先的300場下鄉說明會提高到2100場，擴大洗腦人民的做法非常可恥。

副總統賴清德（中）21日參加台中太平公投說明會表示，他若是台中人，應該最重視三接...
副總統賴清德（中）21日參加台中太平公投說明會表示，他若是台中人，應該最重視三接遷離案。（記者黃寅／攝影）

本報系聯合報報導，國民黨透露，最後一周關鍵時刻，將與凱道「1212秋鬥」合作，營造民間力量「大會師」氣勢；12月17日及18日，也將在自由廣場等地規畫跨夜式的馬拉松式活動，營造四大公投整軍齊步的氣勢，更不排除在所有廟口與菜市場做全台串連「螞蟻雄兵」，讓四項公投通通「All pass」。國民黨主席朱立倫昨表示，要用更多力量來匯集對抗鴨霸的民進黨，並宣布公投宣講場次將從原本的1218場再加500場。

中油三接與藻礁生態系成了能源與環保的拉鋸，經濟部長王美花日前說第三天然氣接收站若蓋不起來，將減少137億度電，勢必要增加燃煤。多個環團昨強烈反彈，認為中南部民眾已吸空汙三、四十年，拒絕王美花持續用燒煤恫嚇人民；珍愛藻礁公投領銜人潘忠政批評，民進黨用2100場說明會洗腦人民、拿中南部的肺來威脅蓋三接，「非常可恥」。

台北中國時報報導，桃園市在地公民團體也號召百輛機車隊遊行中壢區，宣傳1218公投反萊豬，及護藻礁理念，孫文學校總校長張亞中也現身力挺，他說，他是以公民身分並非國民黨身分支持活動，因為公投應該超越黨派展現公民的力量。但國民黨之後活動若有邀請，他非常樂意參與。

「秋鬥行腳」昨邁入第九天，走到嘉義縣南靖火車站宣講，民眾黨嘉義黨部也到場響應聲援，秋鬥行腳總指揮林子文表示，發起活動迄今，很多民眾認同他們主張的「反萊豬、護藻礁」訴求，更抨擊執政黨，只剩下顏色，沒有是非。

公投 藻礁 國民黨

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