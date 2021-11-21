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公投決戰不到一個月 民進黨高層透露成敗關鍵

記者李承穎／台北21日電
1218四大公投投票倒數不到一個月，民進黨公投說明會全台開跑。(本報資料照片)
1218四大公投投票倒數不到一個月，民進黨公投說明會全台開跑。(本報資料照片)

1218四大公投投票倒數不到一個月，民進黨公投說明會全台四處開跑，黨內高層透露，根據內部民調，不同意比例有上升，但到一定程度後，應該會有瓶頸，因此最後階段，藍綠兩黨都不能犯錯，成敗關鍵最重要的是拉中間選民及年輕票，還要繼續拚，「焉知鹿死誰手」。也預計公投前一天會有「選前之夜」，蔡英文總統等「大咖」將出席衝刺。

黨內高層透露，在台灣基進黨立委陳柏惟遭罷免後，民進黨支持者有「唇亡齒寒」之感，因此在辦多場公投說明會時，能感覺到大家熱情，也很認真動員，因此四個不同意的比例皆有起色，但現在屬於「衝刺期」，到一定程度後，就會有所瓶頸。

高層指出，因此最後一個月，藍綠雙方要力拚的是「不能犯錯」，也要比誰的論述好、動員能力好，像是大選一樣拚場，例如國民黨近日論述荒腔走板，像是台中市前市長胡志強稱「萊豬毒品」，走極端論述一定無法得到選民認同，藍綠各有支持者，但公投成敗，最後一定是要爭取年輕和中間選民。

另外是否比照大選有選前之夜？該名高層也透露，現在已經當做選舉規格在拚，因此一定會有選前之夜，可能是南北場，或是北中南各一場，黨還要再規畫，蔡英文也會出來講，也預估國民黨會有類似動作，但重點是選前之夜人一定要夠多，否則會很沒面子，且公投跟大選不一樣，但18日當天仍能繼續宣講，只是不能在投票所30公尺內宣傳，因此要力拚到最後一刻。

公投 投票 國民黨

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