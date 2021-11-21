高端族變「四劑戰士」 陳時中：沒什麼要道歉的

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者沈能元／攝影）

中央流行疫情指揮中心開放高端疫苗 混打mRNA疫苗，民進黨立委高嘉瑜日前表示，對打高端疫苗的人，需要補打國際認證疫苗，造成不便，政府應該道歉。指揮官陳時中 昨日表示，「這沒有什麼要道歉的」，這是因其他國家的政策，指揮中心須解決問題，所以提出這樣的方式。

陳時中昨參與「台灣 社區整合照顧研討會」時受訪表示，這次並非台灣要求接種高端疫苗者混打mRNA疫苗，而是台灣人有出國的需要，必須符合國外的相關規定，因此還是照著台灣體制，接種後有任何情況，可循著疫苗救濟申請程序。

陳時中強調，如果今天是國人打完高端疫苗後，政府說不算，這就是政策上錯誤，但這次是因其他國家的政策，指揮中心須解決這樣問題，而提出這樣方式。政府開放混打是要幫民眾解決問題，但混打不同疫苗都會增加可能風險，民眾還是要自行評估。

中華民國防疫學會理事長王任賢日前批評指揮中心「把高端當水」。陳時中前天表示，「要不然要怎麼樣？」被藍營批評這反應讓人「炸鍋」。陳時中昨天說，「我倒不知道有什麼樣的炸鍋」，各界有更好的辦法都可以提出。

資深媒體人趙少康昨表示，陳時中最喜歡講「不然要怎樣」，但高端不做人體試驗，打三、四劑，「不然怎樣？不然你下台啦。」把人民納稅錢丟水溝，中研院院士苦心告訴陳時中，按照步驟來，但仍不做三期直接橋接，「人家才在做三期，你要打四劑了」，亂來成分大。

趙少康說，總統蔡英文應該跟77萬打高端疫苗者道歉，當初蔡總統獻出手臂，好神勇，怎麼現在躲起來。

柯文哲：一皮天下無難事

台北市長、民眾黨主席柯文哲說，陳時中就是一皮天下無難事，指揮中心要道歉事情多了，不差多這一項。至於是否覺得陳時中態度傲慢，柯文哲避答「不要問我」。

對於民眾施打高端疫苗意願低，柯文哲以密醫比喻，有些密醫醫術不錯，但問題是沒有牌照，高端疫苗不見得沒效，重點是國際認證，他認為，高端有效，但安全性不清楚。