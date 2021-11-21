公投綁大選最大謊言？羅智強：徐國勇痛斥陳其邁

羅智強說，民進黨雙標不是新聞，台灣人民好像也習以為常，但雙標的意義是什麼？以「徐國勇痛斥陳其邁」為例，不是徐國勇說謊，就是陳其邁說謊。（取材自臉書）

國民黨台北市議員羅智強今日在臉書表示，高雄市長陳其邁當立委的時候曾說「全世界公投 幾乎都和大選一起舉行」，他拿這句話去問徐國勇，徐國勇說是「最大的謊言」，他怒批的其實是陳其邁，成為公投辯論最有趣的黑色幽默。

羅智強說，民進黨 雙標不是新聞，台灣 人民好像也習以為常，但雙標的意義是什麼？以「徐國勇痛斥陳其邁」為例，不是徐國勇說謊，就是陳其邁說謊。蔡英文2013年說「牛豬分離不能退讓」；2021年說「牛豬分離一定要退讓」，兩個蔡英文一定有一個說謊。

羅智強也提到，蘇貞昌在2006年追加核四448億預算，現在說核廢料無法處理，核四根本就不能用；那麼不是2006的蘇貞昌瀆職，就是現在的蘇貞昌說謊。還有鄭文燦，2014年說「要將桃園沿海27公里長的藻礁生存海岸線指定為暫定自然地景」，現在又說不能把大潭藻礁指定成暫定自然地景，兩個鄭文燦也有一個是白賊。至於民進黨當年力推「公投綁大選」的人太多，就不一一舉例了。

羅智強提到，「雙標」真正的意義，在於民進黨每次的主張，只看對當下的權力有沒有幫助，根本不管事實與是非。法官問騙子說：「你為什麼要欺騙相信你的人？」騙子回答：「不相信我的，我騙不到。」這個故事雖然辛酸，背後也有意涵；只要人民會被騙，就一定是騙人的當選，這是民主制度下的無可奈何。民進黨見人說人話，台灣人民被民進黨騙了六年，也該到頭了吧！