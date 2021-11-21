我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獲判無罪後首發聲 瑞登豪斯：自衛沒有違法

三星李在鎔會美高層 傳最快今宣布美國新廠地點

公投綁大選最大謊言？羅智強：徐國勇痛斥陳其邁

記者林麗玉／台北21日電
羅智強說，民進黨雙標不是新聞，台灣人民好像也習以為常，但雙標的意義是什麼？以「徐國勇痛斥陳其邁」為例，不是徐國勇說謊，就是陳其邁說謊。（取材自臉書）
羅智強說，民進黨雙標不是新聞，台灣人民好像也習以為常，但雙標的意義是什麼？以「徐國勇痛斥陳其邁」為例，不是徐國勇說謊，就是陳其邁說謊。（取材自臉書）

國民黨台北市議員羅智強今日在臉書表示，高雄市長陳其邁當立委的時候曾說「全世界公投幾乎都和大選一起舉行」，他拿這句話去問徐國勇，徐國勇說是「最大的謊言」，他怒批的其實是陳其邁，成為公投辯論最有趣的黑色幽默。

羅智強說，民進黨雙標不是新聞，台灣人民好像也習以為常，但雙標的意義是什麼？以「徐國勇痛斥陳其邁」為例，不是徐國勇說謊，就是陳其邁說謊。蔡英文2013年說「牛豬分離不能退讓」；2021年說「牛豬分離一定要退讓」，兩個蔡英文一定有一個說謊。

羅智強也提到，蘇貞昌在2006年追加核四448億預算，現在說核廢料無法處理，核四根本就不能用；那麼不是2006的蘇貞昌瀆職，就是現在的蘇貞昌說謊。還有鄭文燦，2014年說「要將桃園沿海27公里長的藻礁生存海岸線指定為暫定自然地景」，現在又說不能把大潭藻礁指定成暫定自然地景，兩個鄭文燦也有一個是白賊。至於民進黨當年力推「公投綁大選」的人太多，就不一一舉例了。

羅智強提到，「雙標」真正的意義，在於民進黨每次的主張，只看對當下的權力有沒有幫助，根本不管事實與是非。法官問騙子說：「你為什麼要欺騙相信你的人？」騙子回答：「不相信我的，我騙不到。」這個故事雖然辛酸，背後也有意涵；只要人民會被騙，就一定是騙人的當選，這是民主制度下的無可奈何。民進黨見人說人話，台灣人民被民進黨騙了六年，也該到頭了吧！

民進黨 公投 台灣

上一則

公投決戰不到一個月 民進黨高層透露成敗關鍵

下一則

退黨者處分年限減半遭反彈 朱立倫強調總目標不變

延伸閱讀

中媒稱統一後收入增加 蘇貞昌：寧可自由快樂最好

中媒稱統一後收入增加 蘇貞昌：寧可自由快樂最好
蘇貞昌宣講遇反萊豬抗議 「趕出去」罵別來亂

蘇貞昌宣講遇反萊豬抗議 「趕出去」罵別來亂
公投綁大選 羅智強扮林義雄酸綠 徐國勇舉孫中山反嗆

公投綁大選 羅智強扮林義雄酸綠 徐國勇舉孫中山反嗆
羅智強邀4立委辯論 何志偉答應並送上三色豆

羅智強邀4立委辯論 何志偉答應並送上三色豆

熱門新聞

孫道存。圖／聯合報系資料照片

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

2021-11-17 07:05
日本「北日本新聞」報導，日本富山縣日前標放一隻青斑蝶，結果46天後在台灣澎湖縣被發現，連翅膀都有破碎痕跡。（圖取自北日本新聞網頁webun.jp）

這隻蝴蝶46天飛逾2000公里 連翅膀都飛到破碎

2021-11-15 15:20
太電前董事長孫道存（左）與妻子吳逸萍相差32歲，被拍到2009年陪妻子逛街買精品，因而促成禁奢條款的立法。(本報資料照片)

孫道存病逝／3段婚姻、4任女友…還娶同學女兒為妻

2021-11-17 23:13
太電前董事長孫道存。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

10月1日才保外就醫...孫道存17日凌晨病逝 享壽72歲

2021-11-17 05:55
衛福部長陳時中飲酒影片中，站在正崴集團董事長郭台強（右）身邊的女子，被肉搜出是穿梭兩岸的嵐台企聯會會長陳曉蓁。（網路圖片）

陪陳時中唱歌美魔女是大陸公務員 邱太三：絕對依法處理

2021-11-16 02:28
台灣大學15日舉行創校93年校慶慶祝大會，校長管中閔（站立者）開嗆教育部。前排左一為聯發科技董事長蔡明介，左二為作家白先勇。（記者余承翰／攝影）

清大案延燒…教部要徹查大學 管中閔嗆「憑什麼」

2021-11-16 02:29

超人氣

更多 >
影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片
瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍

瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍
新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販

新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販
費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要
看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計

看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計