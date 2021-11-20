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國民黨版修憲案出爐 推總統參選年齡下修為35歲等8修正

記者周志豪／台北報導
國民黨主席朱立倫日前應邀列席立法院黨團大會，對將啟動的修憲案，溝通、確立國民黨立場。 聯合報資料照片 記者周志豪／攝影
國民黨主席朱立倫日前應邀列席立法院黨團大會，對將啟動的修憲案，溝通、確立國民黨立場。 聯合報資料照片 記者周志豪／攝影

朝野推修憲，繼民進黨版修憲草案出爐後，國民黨版修憲草案也確定方向，在權責相符、擴大公民參政權、環境（氣候）變遷與動物保護入憲4大主張下，推動包含正副總統被選舉年齡下修為35歲等8項修憲內容。

黨團書記長陳玉珍表示，8項修憲內容已經修憲小組與黨團大會確定，近日會再與黨中央就政府體制部分，確認是否還有要補充或新增修正項目，達成共識後就會盡速正式提案。

若按立法院立法程序推算，國民黨若下周正式提出黨版修憲草案，最快可於12月3日完成院會一讀付委。

國民黨版修憲案中就權責相符部分，除要恢復閣揆同意權，也將要求將考試委員與監察委員人事同意權門檻，由目前須2分之1以上立委同意，上修為3分之2，提升獨立性。而立院每年「得」聽取總統國情報告，也將改為「應」聽取。

擴大公民參政權部分，除朝野已有共識的公民參政年齡由現行20歲降至18歲外，還要將不在籍投票入憲，落實保障青年公民參與權，此外，公民得參選正副總統年齡也將由現行的40歲降至35歲。

此外，國民黨版修憲案也落實政綱宣示，將氣候權（環境權）與動保權等兩大進步議題入憲保障。

陳玉珍表示，目前國民黨版修憲案大方向已經確定，但考亮全院立委共提出73個修憲草案，其中包含主張政府體制將現行雙首長制改為總統制或內閣制，是否要整體思考調整，這一部分還要再與黨中央討論，取得共識就可以提案。

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