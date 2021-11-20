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國民黨青年部鎖定家長 增辦500場街頭宣講為公投催票

記者周志豪／台北報導

國民黨1218辦場街頭宣講，力拚年底公投全壘打。為擴大社會支持，青年部本周起更將在六都與彰化縣等人口較多縣市，加碼在都會區增辦500場街頭宣講活動，並鎖定國中、小家長宣傳反萊豬，盼引起更多共鳴，提高4項公投投票率。

青年部主任陳克威表示，公投不僅選票上完全沒有政黨與候選人，議題本身更是訴諸一種對生活理念價值的認同，青年部之後將以推廣這樣價值性主張形式宣傳，不是要黨外青年支持國民黨，而是要他們支持反萊豬這樣的守護健康的價值。

至於街講形式，陳克威說，捷運站等人潮較多地方當然一樣會去，還會針對國中小放學家長接送小孩空檔，直接跟媽媽精準宣傳反萊豬公投，爭取家長們為了下一代健康支持反萊豬公投；只要願意投反萊豬，其他公投案投票應也會提高。

陳克威表示，訴諸理念、價值與生活的宣傳方式，不僅是取得一種能與年輕人對話，進而爭取支持的溝通方式，也是要破除民進黨政黨對決策略，讓公投回到就事論事。

除宣講活動，陳克威也提到，組織動員還是青工的強項，未來黨針對反萊豬等四項公投的主張與理念訴求，也會透過各青工團體散發出去，爭取支持，而在投票前，也規畫推動青年共乘計畫，讓所有青年相偕返家投票。

陳克威說，12月18日公投日並非各級學校考試期間，國民黨對青年的立場就是要踴躍鼓勵參公投，當然希望年輕人能「四個都同意」，但強化宣講與組織動員的第一目標，還是希望青年參與投票，也先讓公投過基本投票率門檻要求。

公投 投票 國民黨

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