黑白集／范雲有了權力 眼裡還有言論自由嗎？

民進黨立委范雲要求台電全力駁斥及制止核四安全的「謠言」。(本報資料照片)

綠委范雲赴核四考察，點名前核四廠長王伯輝到處「造謠」說核四安全，要求台電全力駁斥及制止。身為立委，范雲這麼害怕別人的不同意見，竟要發動圍堵摀住對方嘴巴，她眼裡還有言論自由嗎？

區區一個王伯輝，會讓范雲害怕或厭惡到必欲摀嘴，是因為他太專業嗎？王伯輝自承是「深綠」，他一個「台灣 囝仔」，只想把這工程做成「台灣人的驕傲」，當年國民黨 對他也沒有懷疑。現在只因對核四立場不同，綠營便全力圍剿他，把核四說得一無是處，他極感慨。

反觀范雲，出身野百合學運，曾倡議婦權及公民參政。六年前她成立社民黨，聲稱這是「真正的左派」政黨，主張強者應照顧弱者。誰料，她兩年前拋棄社民黨，當上民進黨 不分區立委，許多問政都在幫強者圍事，「三加十一」決策正是明顯事例。連王伯輝這樣的小咖，也值得她大動干戈，非要把對方打趴不可。

前不久，范雲聲稱她看過促轉會檔案，其學生時代曾遭八名線民「監控」。但是，她當時有被動到毫髮嗎？當年有過這種經驗，范雲現在權力在握，卻下令原能會和台電要對王伯輝的發言展開圍堵；這種表現，能證明民主在「進步」嗎？

「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利。」這句話，范雲沒聽過嗎？