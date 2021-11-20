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施明德掀臥底 謝長廷終於提告：把私下告解公開就是不道德

記者蔡晉宇／台北20日電
駐日代表謝長廷。（本報資料照片）
駐日代表謝長廷。（本報資料照片）

民進黨前主席施明德與駐日代表謝長廷近期因「特務案」頻頻在臉書隔空交戰。謝長廷昨晚在臉書表示，已委任律師對施明德、施妻陳嘉君提告。施明德受訪時表示，自己所言皆屬實、坦然於心，且謝長廷早該提告，已經等了他20年了，現在終於有機會把這件歷史公案到法庭釐清，屆時將會把所有證據都攤開來檢視。

謝長廷表示，案件既已進入司法，原則上不再就細節你來我往攻防，對於施明德、陳嘉君兩人近日又在臉書上講了不少完全不是事實的話，將暫時不予理會。

謝長廷說，發現施明德與自己最大的區別就是，施雖然講自己被國民黨迫害，但是卻把蔣經國「神化」，認為蔣的力量無所不在，好像沒有蔣經國的指示或是允許，指派特務參與，台灣人建黨注定會失敗或被抓，不可能成功，但這只是想像，事實並非如此，民進黨能突破情治的封鎖建黨成功，真的是台灣人智慧、勇敢跟高貴情操的表現。施明德則反嗆，從未神化蔣經國，既然謝已提告，將來就到法院讓真相浮現。

關於施明德指控，美麗島辯護律師團有不只一位國民黨臥底，且民進黨前主席江鵬堅生前曾主動向自己坦白這一切。謝長廷表示，自己選擇不相信和質疑施明德所言，且施明德把江鵬堅私下「告白」或「告解」的話再告訴別人或公開，就是不道德的事，而公開指江鵬堅是調查局臥底特務就是對江鵬堅和江家遺屬最大的侮辱。

施明德表示，等謝長廷提告已經等很久了，期待未來在法院能好好釐清，美麗島義務辯護律師團到底那些具備臥底身分，以釐清這樁歷史公案。

民進黨前主席施明德。（本報資料照片）
民進黨前主席施明德。（本報資料照片）

蔣經國 臉書 民進黨

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