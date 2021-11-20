新聞評論／卡管、查清大 蔡政府為「大學自治」送終

綠委最近指控設於清華大學校內的「清華海峽研究院」，疑接受中資資助，恐讓台灣 半導體機密外洩。教育部 隨即指為違法並要求撤離，同時將全面徹查各大學兩岸交流；此舉，引發大學群起反彈。諷刺的是，「大學自治」曾是民進黨 振臂高呼的價值，蔡政府上台後卻一次次踐踏此一價值；如今更不惜將一所頂尖大學當成「抗中保台」的祭品，等於為大學自治送終。

清華大學是八國聯軍後清廷以美國「庚子賠款」退賠款所創立。兩岸分治後，當時北京清華校長梅貽琦帶著庚款孳息成立的「清華基金」，在台創立清大，也利用基金利息補貼教授薪水並興建宿舍，今天清大每年還會收到庚款支票。在這樣的歷史淵源下，兩岸清華往來密切。2015年，北京清大為加強與新竹清大合作，但囿於台灣法令，遂由新竹清大校友會與北京清大在廈門共同成立「清華海峽研究院」；次年，再透過清大校友捐建的「自強工業基金會」向清大承租校內空間設立辦公室。這個辦公室，並無對岸的常駐人員，從執行長到行政人員也都是台灣人。

如今，行政院長蘇貞昌及綠委范雲等人卻指控該辦公室是中共在台「分支組織」，還扣上挖角台灣高科技人才的大帽子。范雲更將2019年北京清大副校長經政府核准來台的兩岸學術交流，移花接木成清大校長賀陳弘接待參訪清華海峽研究院，更要求參與活動的清大前校長陳力俊辭去台灣聯合大學系統總校長。范雲等人栽贓在先，還粗暴干預大學人事，赤裸裸將黑手伸進大學殿堂。

可議的還有教育部。它原應是「大學自治」的守護者，但事發後，不僅火速下令該辦公室停止運作，稱將依法開罰，還揚言徹查各大學兩岸交流，引發學界反彈。為此，公私立大學院校協會發出聯合聲明，痛陳過去因政治而壓迫大學的事件，歷史證明都是錯誤的，呼籲掌權者要三思。台大校長管中閔也聲援清大，認為學術交流是學術自由的一部分，「不能把不喜歡的就當成錯的」。蔡政府為了政治操作，不惜染紅清大，還拉學術自由陪葬。

藍委鄭正鈐日前就此質詢蘇揆，並回溯清大成立淵源。蘇揆不知是真不知，還是刻意蠻橫切斷歷史，竟回以「扯清朝的事做甚麼？」從歷史課綱到清大事件，也讓外界看透蔡政府以「去脈絡化」遂其政治目的與意識形態的套路。

「大學自治」、「黨政軍退出校園」都是民進黨在野時長期的主張。1993年《大學法》修法，民進黨要求賦予大學更大的自主空間，當時民進黨立委翁金珠力陳大學乃「社會最後的良心」，維護大學的學術自由是推動社會進步的力量，教育單位要摒棄「管理」大學的心態。范雲當年在野百合學運也曾力爭大學自治，「理想的提出，永遠比理想的實踐容易」，正是她當年寫過的話。如今，在權力的「快篩試劑」檢測下，證實她禁不起檢驗。

蔡政府上台後，教育部不僅把大學當小學管，黨政軍更大剌剌重返校園。除惡名昭彰的「卡管」案，最近民進黨舉辦公投宣講說明會，首場就選在中央大學，挨批後才變更場地。民進黨新北市黨部跟台北大學合辦「公共政策研習班」，地點在台北大學、講師是民進黨人，結業還由台北大學發給證書，把大學當成政黨的訓練所。試想，這若是國民黨辦的活動，民進黨將如何追殺？

從卡管案到清大案，在在證明，大學自治在蔡政府眼裡，不過是夜壺一只。