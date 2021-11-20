我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公布43起反壟斷法裁罰案件 騰訊就占12件

英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

等了12年…傅崐萁搭同舟重回國民黨 引發黨內質疑

台灣新聞組／台北20日電
國民黨周三中常會通過同舟計畫，降低黨紀處分年限，被解讀為遭開除黨籍的立委傅崐萁「開後門」。（本報資料照片）
國民黨周三中常會通過同舟計畫，降低黨紀處分年限，被解讀為遭開除黨籍的立委傅崐萁「開後門」。（本報資料照片）

現任立委傅崐萁12年前因違紀參選花蓮縣長，遭國民黨開除黨籍；國民黨周三中常會通過同舟計畫，降低黨紀處分年限，被解讀為傅崐萁「開後門」。黨務人士證實，恢復黨籍案前天已生效，傅崐萁已是國民黨立委。據了解，黨主席朱立倫今到花蓮辦宣講，將是傅首次以黨籍立委身分，與朱共同出席活動。

黨務人士表示，傅崐萁恢復黨籍申請資料原就在考紀會，中常會通過同舟專案後，即「觸發」生效，前天考紀會已告知組發會同意傅恢復黨籍。由於黨中央並未對傅再開考紀會，「傅確實是乘著同舟計畫回黨」。

至於頒黨證的事 ，目前根本沒有相關規劃。不過據了解，今天上午朱立倫將在吉安國小頒發黨證，徐榛蔚會出席，傅崐萁也會出席，但可能不會「公開」露面。

不過，國民黨考紀會前主委葉慶元與魏平政質疑，不能因傅崐萁支持朱立倫選黨主席，就可迴避黨內規章，被開除與撤銷的人是因違反黨紀，要回來也應該考紀會處理。

朱立倫昨說，同舟計畫歡迎過去加入各政黨或離開國民黨的好朋友回家，沒有為任何個人設計。對於傅崐萁將朱比做漢高祖劉邦，朱稱不回應。

傅昨天受訪時表示，他已被開除黨籍12年，同舟計畫將年限減半，跟他完全沒關係；並說，朱立倫在2012年擔任黨主席時就多次呼籲，希望他回到國民黨，且他在2019年就提出回黨申請，也不需要再申請。

傅崐萁於2009年10月9日，未獲國民黨提名仍執意登記參選花蓮縣長，隔天被開除黨籍；多年來傅兩度申請回黨，遭黨中央冷處理。2020年立委選舉，傅雖是無黨籍，但打著「正藍戰將」旗號，最終擊敗民進黨蕭美琴和國民黨黃啟嘉。

國民黨 提名 民進黨

上一則

跟騷法三讀 要求約會、網路騷擾都罰 8行為最重判5年

下一則

打不完也捐不出去 高端300萬劑恐銷毀

延伸閱讀

等了12年傅崐萁重回國民黨 黨務高層證實20日頒黨證

等了12年傅崐萁重回國民黨 黨務高層證實20日頒黨證
暗批馬英九？傅崐萁：國民黨別追思丟政權的崇禎皇帝

暗批馬英九？傅崐萁：國民黨別追思丟政權的崇禎皇帝
核四公投在即 監院糾正台電、經部

核四公投在即 監院糾正台電、經部
「上駟下駟說」 蘇貞昌嗆馬話人聽不懂 朱立倫批惡毒

「上駟下駟說」 蘇貞昌嗆馬話人聽不懂 朱立倫批惡毒

熱門新聞

孫道存。圖／聯合報系資料照片

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

2021-11-17 07:05
日本「北日本新聞」報導，日本富山縣日前標放一隻青斑蝶，結果46天後在台灣澎湖縣被發現，連翅膀都有破碎痕跡。（圖取自北日本新聞網頁webun.jp）

這隻蝴蝶46天飛逾2000公里 連翅膀都飛到破碎

2021-11-15 15:20
太電前董事長孫道存。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

10月1日才保外就醫...孫道存17日凌晨病逝 享壽72歲

2021-11-17 05:55
太電前董事長孫道存（左）與妻子吳逸萍相差32歲，被拍到2009年陪妻子逛街買精品，因而促成禁奢條款的立法。(本報資料照片)

孫道存病逝／3段婚姻、4任女友…還娶同學女兒為妻

2021-11-17 23:13
台灣大學15日舉行創校93年校慶慶祝大會，校長管中閔（站立者）開嗆教育部。前排左一為聯發科技董事長蔡明介，左二為作家白先勇。（記者余承翰／攝影）

清大案延燒…教部要徹查大學 管中閔嗆「憑什麼」

2021-11-16 02:29
衛福部長陳時中飲酒影片中，站在正崴集團董事長郭台強（右）身邊的女子，被肉搜出是穿梭兩岸的嵐台企聯會會長陳曉蓁。（網路圖片）

陪陳時中唱歌美魔女是大陸公務員 邱太三：絕對依法處理

2021-11-16 02:28

超人氣

更多 >
6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁
誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡
拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案

拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案
基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫