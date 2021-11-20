等了12年…傅崐萁搭同舟重回國民黨 引發黨內質疑

國民黨周三中常會通過同舟計畫，降低黨紀處分年限，被解讀為遭開除黨籍的立委傅崐萁「開後門」。（本報資料照片）

現任立委傅崐萁12年前因違紀參選花蓮縣長，遭國民黨 開除黨籍；國民黨周三中常會通過同舟計畫，降低黨紀處分年限，被解讀為傅崐萁「開後門」。黨務人士證實，恢復黨籍案前天已生效，傅崐萁已是國民黨立委。據了解，黨主席朱立倫今到花蓮辦宣講，將是傅首次以黨籍立委身分，與朱共同出席活動。

黨務人士表示，傅崐萁恢復黨籍申請資料原就在考紀會，中常會通過同舟專案後，即「觸發」生效，前天考紀會已告知組發會同意傅恢復黨籍。由於黨中央並未對傅再開考紀會，「傅確實是乘著同舟計畫回黨」。

至於頒黨證的事 ，目前根本沒有相關規劃。不過據了解，今天上午朱立倫將在吉安國小頒發黨證，徐榛蔚會出席，傅崐萁也會出席，但可能不會「公開」露面。

不過，國民黨考紀會前主委葉慶元與魏平政質疑，不能因傅崐萁支持朱立倫選黨主席，就可迴避黨內規章，被開除與撤銷的人是因違反黨紀，要回來也應該考紀會處理。

朱立倫昨說，同舟計畫歡迎過去加入各政黨或離開國民黨的好朋友回家，沒有為任何個人設計。對於傅崐萁將朱比做漢高祖劉邦，朱稱不回應。

傅昨天受訪時表示，他已被開除黨籍12年，同舟計畫將年限減半，跟他完全沒關係；並說，朱立倫在2012年擔任黨主席時就多次呼籲，希望他回到國民黨，且他在2019年就提出回黨申請，也不需要再申請。

傅崐萁於2009年10月9日，未獲國民黨提名 仍執意登記參選花蓮縣長，隔天被開除黨籍；多年來傅兩度申請回黨，遭黨中央冷處理。2020年立委選舉，傅雖是無黨籍，但打著「正藍戰將」旗號，最終擊敗民進黨 蕭美琴和國民黨黃啟嘉。