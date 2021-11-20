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蔡英文論文門 彭文正滯美遭通緝 時效到2035年

台灣新聞組／台北20日電
彭文正。（本報系資料照片）
彭文正。（本報系資料照片）

台大新研所前所長彭文正質疑總統蔡英文博士論文被訴加重誹謗罪，彭滯美不歸，檢方聲請拘提或通緝他；台北地院認為，彭身處美國，有逃亡、藏匿的事實，今天直接對彭發布通緝令，時效到2035年。

依法律規定，法官按彭文正涉誹謗罪罪名的刑度計算，彭的通緝時效是自2021年11月19日起算，連續13年又4個月；換句話說，彭文正的一紙通緝令要到2035年3月19日才能時效消滅。

檢方遞狀指出，法院已合法傳喚並通知辯護人，彭卻無正當理由不出庭；彭藏匿美國，卻在網路節目中陳報華盛頓白宮的地址，彭先說考慮到英國政治庇護，又改口在美國政治庇護，有逃亡之虞。

檢方說，彭的律師張靜、李震華上月20日開庭表示會督促彭今年12月會回國，但彭第二天在節目中說「是律師說的」、「沒有答應」；檢方認為，彭文正在美國以誹謗案批評蔡英文、批司法程序、體制、機關而獲利，一再在網路強調「拋棄言論自由」，主觀上已經想在美國藏匿、逃亡。

彭的辯護人認為，刑事訴訟可對到庭的人行準備程序，何況彭有正當理由不出庭；彭想回台，但須隔離14天，且彭與蔡英文有許多訴訟進行，回台灣將身陷危險。

聲請狀說，辯護人稱彭返台需強制隔離，法院給彭文正四個月以上時間回國受審，需隔離不是正當理由；況，東京奧運國手回台也住防疫旅館，奧運代表團可回台灣，彭就可以。

法官審理認為，彭的辯護人稱彭回國有人身危險、台灣防疫嚴格、彭的手機在美國被定位等，但無法證實真實性，台灣防疫規定也不會阻礙國人回國，審酌檢方、辯護人陳述，可以證明彭構成逃亡要件，逕發布通緝。

美國 通緝 台灣

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