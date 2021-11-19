「把私下告解公開就是不道德」 謝長廷告施明德

駐日代表謝長廷。本報資料照片

線民風暴未歇，民進黨 前主席施明德日前爆料民進黨創黨主席江鵬堅曾向他坦白駐日代表謝長廷也是臥底。謝長廷今天表示，已經委任律師對施明德及陳嘉君提告，手續都已經辦完，其餘程序、內容等屬於專業問題由律師處理，事情既已進入司法，他原則上不再就細節攻防。

謝長廷在臉書表示，他發現施明德和他最大的區別是，施明德雖然講自己被國民黨迫害，但是卻把蔣經國 「神化」，認為蔣的力量無所不在，好像沒有蔣經國的指示或是允許，指派特務參與，台灣 人建黨注定會失敗或被抓，不可能成功。

謝長廷說，但這只是想像，事實並非如此，民進黨能突破情治的封鎖建黨成功，真的是台灣人智慧、勇敢跟高貴情操的表現，這在他跟調查局幹員的民事訴訟中已經調查清楚，他是力抗金錢誘惑，也沒有擔任線民或洩漏任何建黨資訊，也許其他同志也有類似情形，所以不管如何監控，都無法掌控他們的動態，這是值得驕傲的，不應該誇大蔣經國的神話。

謝長廷說，至於江鵬堅對施明德告白的事情，他人不在現場，無法證實或否認，但他選擇不相信和質疑，這是根據他被冤枉的經驗。另外他認為把江鵬堅私下「告白」或「告解」的話再告訴別人或公開，就是不道德的事，而公開指他是調查局臥底特務就是對江和遺屬最大的侮辱。