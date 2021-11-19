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等了12年傅崐萁重回國民黨 黨務高層證實20日頒黨證

記者劉宛琳、王燕華／台北19日電
立委傅崐萁恢復國民黨籍一事引發藍營爭議。(本報資料照片)
立委傅崐萁恢復國民黨籍一事引發藍營爭議。(本報資料照片)

現任立委傅崐萁12年前因違紀參選花蓮縣長，遭國民黨開除黨籍；黨主席朱立倫上任後推出同舟計畫，黨務高層證實，傅崐萁原本在考紀會的案子已通過。據了解，朱明天上午會到花蓮頒發黨證，傅崐萁和妻子、現任縣長徐榛蔚都會出席，但可能不會「公開」露面。

傅崐萁於2009年10月9日，在未獲國民黨提名下，登記參選花蓮縣長，隔天被國民黨開除黨籍。多年來傅一直無法回黨，前年在林榮德代理黨主席時曾提出恢復黨籍，也被中央考紀會冷處理，一直未能如願。本屆立委選舉，他雖是無黨籍，但一直打著「正藍戰將」旗號，最終擊敗民進黨蕭美琴，當選花蓮區域立委。

朱立倫上任後提出同舟計畫，越過考紀會，放寬被開除黨員回娘家門檻，就有人質疑是因人設事，也引起黨內反彈。

傅昨天接受媒體詢問時，就表示他已被開除黨籍12年，同舟計畫將年限減半，跟他完全沒關係；並說，朱立倫在2012年擔任黨主席時就多次呼籲，希望他回到國民黨，且他在2019年就提出回黨申請，也不需要再申請。

傅強調，在野力量再不團結該如何面對強大的民進黨？關於民主、食安、環保、經濟這些重大議題，民眾殷殷期盼，應該要趕快回應、導正國家社會才對，不要再內耗。

昨天地方也傳出，朱立倫明天將到花蓮吉安國小辦公投宣講，場面會非常熱絡，屆時也會頒發黨證給傅崐萁。

藍營黨務高層今證實，傅崐萁原本在考紀會的案子 （早已補件） 已通過。至於頒黨證的事 ，目前根本沒有相關規劃。不過據了解，明天上午朱立倫將在吉安國小頒發黨證，徐榛蔚會出席，傅崐萁也會出席，但可能不會「公開」露面。

國民黨 民進黨 提名

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