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立委補選／遭爆房產問題 顏寬恒：還以為在跟周玉蔻選

記者趙容萱／台中19日電
顏寬恒競選團隊發言人張禹宣（圖右），19日上午到台中地檢署按鈴控告周玉蒄涉嫌誹謗。（記者白錫鏗／攝影）
顏寬恒競選團隊發言人張禹宣（圖右），19日上午到台中地檢署按鈴控告周玉蒄涉嫌誹謗。（記者白錫鏗／攝影）

台中市第二選區立委補選，昨登記參選的國民黨前立委顏寬恒被名嘴周玉蔻猛爆料房產問題，顏寬恒說「還以為是在跟周玉蔻選」。

周玉蔻昨在節目爆料，指顏寬恒競選團隊發言人張禹宣於2016年在國外出席APEC記者採訪團時，酒醉隨地小便，為了澄清此事，張聯絡了當時他在秘魯隨行翻譯ALEX，請ALEX還原整個採訪7天的過程，根本沒有周玉蔻所指涉的酒醉隨地大小便等事，張禹宣今天上午到台中地檢署按鈴控告周玉蒄涉嫌誹謗，由內勤檢察官受理。

中二立委補選民進黨參選人林靜儀18日成立反賄選、反奧步小組。（記者趙容萱／攝影）
中二立委補選民進黨參選人林靜儀18日成立反賄選、反奧步小組。（記者趙容萱／攝影）

民進黨參選人前立委林靜儀今天上午PO文「反賄選小組成立、選舉要乾淨正義」，回顧昨天成立反賄選、反奧步小組，並標籤「改變資源不對稱」回嗆。

林靜儀今天在臉書PO文標籤「改變資源不對稱」，並表示「我握到的許多雙手都是粗糙、辛苦的」，都是鄉親們為了生活打拚、一點一滴地累積財富，建構自己理想中生活樣貌的痕跡。政治經濟資源的把持和不對稱，干擾了年輕人參與政治，這對於懷抱理想、熱情的年輕人是非常艱困且不公平的。

林靜儀指出，她感謝陳柏惟讓大家看見有熱心、熱情的年輕人在地方參政是有機會的，「我們想讓地方的年輕人知道，我們會用最大的努力去消彌不公平、資源的不對稱，共同打造更好的生活環境和政治文化」。

林靜儀還PO文回顧昨天成立「反賄選小組」，有關心台中地方政治發展的多位律師、擁有多年抓賄經驗的「抓鬼大隊長」蔡百修等人共同成立反賄選、反奧步小組，標籤「律師做靠山」。

林靜儀借用陳柏惟昨天的發言「盼民眾有勇氣揭發藏在社會黑暗角落的情事，也拜託大家一起當抓鬼大隊，一起為台灣民主掃黑除錯」，並標籤「為台灣民主掃黑除錯」。

林靜儀也PO出林佳龍昨天在記者會上說，「台中市第二選區過往常常是選錢與權，而錢、權交易就是黑金的溫床，盼檢警調主動出擊，落實反賄選」。並標籤「不再選錢與權」

台灣 陳柏惟 國民黨

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