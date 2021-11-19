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新聞眼／核四若成破口 藍恐一敗塗地

記者 李光儀、王寓中
台電龍門核能發電廠（核四發電廠）。（本報資料照片）
台電龍門核能發電廠（核四發電廠）。（本報資料照片）

民進黨看準國民黨在核四重啟案的內部矛盾，將核四當成進攻破口，進一步連結藻礁案「先保二再破二」；在國家機器主攻下，民進黨已將公投戰場導向原本預設方向，傾綠意識形態選民被成功動員，國民黨若不再加把勁，在年底公投恐將敗得一敗塗地。

近來台灣民意基金會、艾普羅、ETtoday和TVBS五個民調結論類似。「反萊豬」支持率是各項民調之冠，平均獲得58.3%支持，同意和不同意差距平均17.5%，在四案中居冠。之後同意比率由高到低分別為公投綁大選、珍愛藻礁和重啟核四，正反方差距最接近的都是重啟核四公投。

不過，根據Google Trend關鍵字搜尋統計近一周網路聲量，搜尋關鍵字排名居首的是「核四」，占55%，其次是「藻礁」21%，再次是「萊豬」的19%，「綁大選」只占5%。

民調支持度和網路聲量呈反比的原因，除了「爭議愈大，討論度愈大」，民進黨將「反核四」作為主力戰場全力宣講，再以「一帶三」讓其他三案「同意比率下降，不同意比率提高」的策略，顯然已獲一定成果。照此情況下去，支持公投方很難避免「吃老本」。

雖然，民進黨為了鞏固延續政權永遠「我說了算」的嘴臉也一樣「吃老本」，但國民黨從四個同意到兩個同意，黨中央在資源有限且「保護主帥」思維下，民代、戰鬥藍、執政縣市首長、民團間整合未同步強化，只能順勢操作討厭及教訓民進黨的氛圍，高下立判。

兩軍對決，核四成了藍軍破口，綠軍若能因此讓支持者歸隊，加上仇中意識形態發酵，導致厭惡政黨惡鬥的中間選民沉默，四大公投最後能有幾案過關？這是國民黨應該擔心的事。

公投 民進黨 國民黨

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