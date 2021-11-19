黑白集／環島高鐵？遠航重飛？ 王國材別笑張綱維

交通部長王國材以美國公司研發中的真空管列車宣揚「環島高鐵」，但要多少年才能商業運轉，沒人知道。（記者林佳彣／攝影）

身陷惡性掏空官司的遠航前董事長張綱維，宣稱只要拿回被「違法撤銷」的執照，立刻有10億到30億台幣（約3600萬到1億美元）資金挹注，公司馬上就可恢復營運，隨即重新載客。他還警告，民航局若持續「執迷不悟」，就要提訴50億台幣國賠。

看到這裡，先別偷笑。同一天，交通部長王國材解釋他所提的「環島高鐵不是夢」，是外電報導美國 兩家公司正在研發列車在「真空管道」內高速運行，時速達1000公里，正好是繞台灣 一圈距離。

真空管列車要多少年才能商業運轉，沒人知道，它卻成為王國材宣揚「環島高鐵」的論據。以此類推，經濟部長王美花不也可在核四公投辯論場宣稱，總有一天人類會發展出閃電接收及儲存技術，只要一場午後雷陣雨，能源需求即迎刃而解。

施政要面對現實、量入為出，是基本道理，但近年台灣政客為博取支持，不惜睜眼說瞎話。既然大官都敢拍胸保證，群眾也就樂得起舞，一起對芭樂票（意指空頭支票）視而不見，集體進入寅吃卯糧的狂歡。例如，想獨立於左近惡鄰，又不願吃苦當兵；享受廉美健保，卻只繳低保費 ；把核能妖魔化，全台半數用電押寶天然氣，卻無視價格高昂、排碳及港口被封鎖的風險……。

張綱維和政治人物的差別，只是沒在額頭貼上「台灣價值」符咒。他的一廂情願可笑，但政治妄語不可笑嗎？