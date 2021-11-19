停供電半月核四就夭折 前廠長：蔡不願重啟下個令即可

前核四廠長王伯輝。(本報資料照片)

重啟核四公投 在即，核能安全是辯論重點。前核四廠長王伯輝昨強調，如果蔡英文 總統真的不願意重啟核四，只要下令停止發電半個月，電廠設備在沒有空調維持下就會全毀，自己夭折。正方代表公投領銜人黃士修表示，反方代表、台電核能發電處長許永輝，曾是核四廠運轉測試的負責人，如宣稱核四有問題，辯論結束將馬上提告。

台北中國 時報報導，王伯輝曾在核四任副廠長、廠長達15、16年。針對綠營宣傳核四廠下有S斷層安全問題，王伯輝表示，核四建廠之初就已評估過斷層帶，被認定是3萬5000年沒有活動過的「死斷層」。王伯輝說，蔡總統就可決定核四廠的生死，因為核四廠內設備需靠空調維持溫度，只要總統下令讓廠房停電，設備將全毀。

許多民眾關心核廢料問題，王伯輝回應，核四設計時就已預留可放40年的儲存空間，建造時已在廠內規畫能存放2萬桶低階核廢料的空間。至於已用過的高放射性核燃料棒，則是規畫放在廠房15年，之後再放入輔助燃料廠房，高低階核廢料40年內都無須拿出廠外。

核四公投第二場說明會昨登場，黃士修對上許永輝。本報系聯合報報導，黃士修說，許永輝曾是核四廠模擬中心主任、試運轉測試負責人，如宣稱核四有問題，辯論會結束就到台北地檢署告發刑事瀆職、賄賂、偽造文書、登載不實罪。

黃士修表示，反核方強調Ｓ斷層和外海斷層是陳文山等反核學者前年押著地調所代理所長曹恕中簽字，實際上研究內容完全不同，地調所也被壓著不能發表研究報告；監察院曾經打臉陳文山，學術界也不認同，陳文山更不敢發表論文。

許永輝表示，核四比起核一、二、三廠，用七倍時間來寫試運轉考卷，原能會審查七年報告，連馬政府的原能會都不敢放核四過關。他很尊重能源學者及核四前廠長王伯輝，很遺憾他們不知道核四廠有很多「先天不良」問題。

針對黃士修喊話提告，許永輝強調自己是核能工程師，不懂政治語言，只重專業。