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反萊豬＝反美？趙少康斥民進黨搞愚民政策

台灣新聞組／台北19日電
反萊豬公投第二場意見發表會，正方代表中廣董事長趙少康（左）與反方代表中華經濟研究院台灣WTO中心資深副執行長李淳（右）出席，在門口巧遇的兩人禮貌性的相互致意。（記者許正宏／攝影）
反萊豬公投第二場意見發表會，正方代表中廣董事長趙少康（左）與反方代表中華經濟研究院台灣WTO中心資深副執行長李淳（右）出席，在門口巧遇的兩人禮貌性的相互致意。（記者許正宏／攝影）

反萊豬公投第二場竟見發表會昨天登場，正反方針對開放萊豬是否是加入CPTPP要件？反萊豬是否就是反美豬、反美國激烈交鋒。正方代表中廣董事長趙少康直斥民進黨搞愚民政策，反方代表中經院WTO及RTA中心副執行長李淳則強調，否決開放萊豬對台灣經貿是一大打擊。

李淳表示，台灣今年1月開放萊豬進口，如果反萊豬公投通過，台灣不進口萊豬，代表台灣拋棄對國際的承諾，也再次背信，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）代表將質疑台灣「說話算不算話」，使台灣加入更困難。

趙少康質疑，按民進黨邏輯，開放萊豬就可進CPTPP，那去年8月蔡總統宣布開放萊豬，為什麼解決阻礙後不立刻申請？他也不知道有什麼承諾跳票。

趙少康表示，民進黨開放萊豬，卻讓全台軍警消、學生約554萬人吃國產豬，連美豬都不吃，美國在台協會官員私下反映很生氣政府帶頭不吃美豬，民進黨這樣騙美國，美國人是笨蛋？他說，他反萊豬，但在美國工作超過十年，車子、手機都用美國貨，愛美國愛得要死，民進黨稱反萊豬等於反美，是把大家當愚夫愚婦。政府不能用騙的，國產高端疫苗、開放萊豬、藻礁永存與推動綠能都是騙的。

李淳表示，台灣進口豬肉前兩大來源是加拿大與歐盟，美國僅第三，但因加拿大及歐盟不用萊劑，若台灣禁萊豬進口，會被禁止的只有美豬，「反萊豬等於反美豬沒錯，因為美豬是最大衝擊者」，但對反美豬等於反美國的說法「有所保留」。

李淳說，若由民意而非科學標準下決定禁止萊豬，等同不遵守國際遊戲規則，未來其他國家若用同樣方式拒絕外國產品進口，仰賴出口貿易的台灣恐成為最大受害者。

反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠說，台灣養豬禁用萊劑，表示萊劑確實可能對食安產生疑慮，政府堅持只標產地不標萊劑，更引發標章貼紙之亂。

第二場公投意見發表會重點 製表／記者整理
第二場公投意見發表會重點 製表／記者整理

台灣 美國 民進黨

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