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羅智強邀4立委辯論 何志偉答應並送上三色豆

記者徐偉真╱台北19日電
國民黨台北市議員羅智強(左)遞辯論邀請函給民進黨立委何志偉(右)。(記者徐偉真／攝影)
國民黨台北市議員羅智強(左)遞辯論邀請函給民進黨立委何志偉(右)。(記者徐偉真／攝影)

國民黨台北市議員羅智強今天到立法院向民進黨立委何志偉、高嘉瑜、吳思瑤及無黨籍立委林昶佐遞公投案辯論邀請函，四人中何志偉親自迎接並收下邀請函，何志偉還準備了三色豆鐵板麵給羅智強，何說自己不用閃躲，要辯論、互動他就正面迎戰。

羅智強說，他遞邀請函的四位立委都是台北市的民代，公投的四案都是中央，他自己是台北市民代，這四位立委立場和他不同，他希望能和四人有充分交換意見的機會。

羅智強說，公投目前都是意見說明會，若能有辯論程序，能讓政策更容易被民眾了解，他感謝何志偉願意接下邀請函，期待能有一場很精采也有深入討論的辯論，他要邀請誰是他的權利，被邀請人接不接受也是他們的權利，若另外三人有意願參與他也歡迎。

何志偉說，他天生就有「死小孩」的精神，在這個時刻台灣面臨會不會被國際排擠的問題，他站在歷史的浪頭上不會閃避，要為下一代負責，有人要辯論、溝通、互動、對他下戰帖他就正面迎戰，說不定真理會站在他這邊。

媒體追問何志偉為什麼要帶三色豆，何志偉說，有些小朋友喜歡三色豆、有些小朋友不喜歡，但其實三色豆營養和經濟價值都很高，羅智強昨晚在意見說明會上又變裝又唱歌非常辛苦，所以給他補身體，三色豆的意義是在對的時間做對的事情。

公投 台灣 國民黨

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