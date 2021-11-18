冷眼集／用公務資源辯護公投主張 人民同意嗎?

行政院長蘇貞昌表示，公投與選舉不同，選舉要中立，但公投爭取支持是天經地義。只是，公投能否踩越行政中立的紅線，也引發質疑。(本報資料照片)

四大公投 再一個月就要投票 ，朝野全面啟動宣講，執政黨鋪天蓋地宣傳「四個不同意，台灣更有力」，批國民黨 「沒本事只會亂」。行政院長蘇貞昌17日表示，公投與選舉不同，選舉要中立，但公投爭取支持是天經地義。只是，姑且不論蔡政府把公投宣講當「選舉場」，公投也絕非可以踩越行政中立的紅線。

國民黨立委質疑中油在直營加油站公開張貼反公投海報，行政院副院長沈榮津則在漢翔公開宣傳反公投內容，指控兩者嚴重違反「公務人員行政中立法」，要向監察院檢舉、向地檢署告發。

行政院帶頭反駁，強調政務人員並非行政中立法適用對象，且政院是公投案「反方」，公投提案皆是複決政院政策，本就有說明政策義務。

但行政院的說明，只對了一半。政務官雖有為政策辯護的義務，但也必須謹守行政中立的界線。對於公投，行政中立的底線不在能否宣傳、辯護，而在有無濫用職務上之權力、機會或方法。

行政院雖表示銓敘部日前也曾公開澄清說明，但沒有說的是，銓敘部早在去年就函令，公務人員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其他宣傳品或辦理相關活動。亦即，公務人員應忠實推行政府政策，對於公投案自應保持行政中立，除應遵守中立法規定外，亦不得「動用行政資源」、「利用職務關係」、「影響公務執行」或「使用職銜名器」支持或反對特定公民投票案。所稱行政資源，包括行政上可支配運用之公物、公款、場所、房舍及人力等。

由此來看，縱使沈榮津可為公投辯護，但能利用公務機會嗎？就算中油「為政策辯護」，是否確遵不能「動用行政資源」等規定？說得更白一點，執政黨動用公務資源宣傳公投「四個不同意」，但法律同意嗎？人民同意嗎？