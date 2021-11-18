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黃偉哲駁曾當線民 暴瘦現身提告誹謗

記者鄭維真、黃宣翰／台南18日電
台南市長黃偉哲14日突胸痛住院三天，17日露面表示自己在二個月內瘦了五、六公斤。（記者鄭維真／攝影）
台南市長黃偉哲14日突胸痛住院三天，17日露面表示自己在二個月內瘦了五、六公斤。（記者鄭維真／攝影）

台南市長黃偉哲近日遭PTT網友點名牽涉線民風暴，恰巧他在14日因住院缺席民進黨全代會，引發聯想。黃昨天首度公開露面，指兩個月無故瘦五、六公斤又胸痛，才聽醫師建議留院檢查，他否認自己是促轉會資料中的「A143」，並質疑資料詳實度，已提告涉及誹謗及妨害名譽。

台聯前立委許忠信本月9日指出，據促轉會訊息，民進黨分別在中部、南部有二名黃姓政要，於台大等大學就讀時都從事「抓耙仔」（意指告密者）工作，消息一出中部立委黃國書立刻承認並表示不再參選，第一時間就承認年輕時的錯誤。

隨後有PTT網友本月15日在八卦版發文，指該名南部黃姓政要的代號是「A143」，為農推系學生，支津布建，布建對象為重要及異議性社團，「經常聯繫，能主動提供情報」，並點名此人就是黃偉哲。有網友揣測，黃突然住院，應是身陷線民風暴，壓力太大致身體出狀況。

民進黨14日召開全代會，黨公職齊聚，攸關2022大選布局的直轄市長及縣市長提名特別條例，黃偉哲原訂要北上參加，未料當天上午趕搭高鐵時突感胸痛，住院三天後，昨回到工作崗位；他澄清自己並非促轉會資料中的「A143」，已向警方報案提告，據了解，有些網路帳號來自海外。

對於被外界直指是「A143」，黃偉哲表示是無謂的臆測，三、四十年前學生都沒權利，所以也沒有權益互相出賣，憑一個特務或情資機關的紀錄就指某人是誰，對運動不公平；再者，學生間無東西可出賣。

黃偉哲質疑「A143」科系、人物的真實性，且還牽涉到教授、教務長、訓導長，「太可怕了！到底是真是假，是否真有其人？促轉會資料來自情資機關，我覺得有存疑」，促轉會是根據手邊資料公布，但詳實真假不知道。

●憂「不定時炸彈」黨內：提告有點晚了

民進黨人士指出，黃國書線民案爆發後，黨內不斷盛傳黃偉哲也捲入風暴，但黃國書在促轉會內有明確資料，黃偉哲則只是口耳相傳；另傳出國民黨握有相關資料，要等到選舉時再透過管道放出訊息，因此黨內都在擔憂這一顆「不定時炸彈」。

黨內人士表示，其實從台南市長是否初選、再到這次的線民風暴，黃偉哲都處於被動，任謠言四起也是傷害，應主動破除不利傳言，「這次提告都有點晚了，已讓人不斷臆測」。

風暴 民進黨 工作

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