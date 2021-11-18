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台政院副院長上班宣講公投 藍轟不中立 蘇貞昌說話了

記者徐偉真、洪哲政、吳亮賢／台北18日電
國民黨立院黨團總召費鴻泰（中）、書記長陳玉珍（左）、立委曾銘宗（右）17日舉行記者會，指中油廣告宣傳三接，違反公務人員行政中立法。（記者曾吉松／攝影）
國民黨立院黨團總召費鴻泰（中）、書記長陳玉珍（左）、立委曾銘宗（右）17日舉行記者會，指中油廣告宣傳三接，違反公務人員行政中立法。（記者曾吉松／攝影）

公投案再一個月就要投票，國民黨立委江啟臣昨天揭露，行政院副院長沈榮津日前出席漢翔公司舉行的「F-16維修中心廠商聯誼會」中竟說明四大公投事項，顯涉違反行政中立。對此，行政院長蘇貞昌表示，「（藍營）搞錯了」，公投與選舉不同，選舉要中立，但公投是由人民針對政府政策做決定，依照公投法規定，行政院有必要派官員到各地說明政策、爭取支持是天經地義。

江啟臣說，沈當時仍是上班時間，而且坐公務車去，「漢翔是國營事業，不應行政中立嗎？」「我是公投的領銜人，我可不可以去？」江啟臣批評，這是政府用國家力量對抗人民意志，國防部在漢翔派有董事長與董監事，國防部要不要查？漢翔董事會應否要求漢翔行政中立？

國民黨立院黨團也表示，台北內湖某間中油加油站的加油機上，貼有宣傳藻礁公投投不同意的廣告，中油還在報紙刊登四分之一版廣告宣傳三接盡早完工。

國民黨團總召費鴻泰說，報紙廣告的錢從哪裡來？誰出的？依公投法相關規定，國營事業單位或政府捐助的基金等等，不提供資金給公投的正反任何一方，這些行為都已經明顯違法了，民進黨政府「基層玩一套、高層搞一套」，雖然現在監察院裡都是民進黨人馬，但他也要去告發。

國民黨立委曾銘宗也說，中油的案件已經違反公務人員行政中立法相關規定，他要求經濟部依法懲處中油相關人員，另外，也有其他行政官員、國營事業、半公股事業都違反行政中立，他會要求審計部專案查核，若有部會利用相關經費操作反公投，他們將陸續追查；若發現有部會首長利用公帑違反行政中立相關規定，取得具體事證後向監察院告發，也不排除向地檢署告發。

國民黨立委陳以信質詢，國防部所屬單位是否有類似情事？國防部副部長王信龍表示，「絕對不可能」，國軍依法行政，他允諾若發生就嚴辦。

中油稱是「政策辯護」；經濟部長王美花則認為，中油客觀告訴民眾「中油該做的事情，做好了可以解決什麼問題」，沒有違反行政中立。

民進黨立院黨團回應，三接站是中油提出，當然要積極捍衛自己政策，國民黨團記者會是透過輿論恐嚇中油員工和相關人員，讓他們不敢積極捍衛自己政策。

【記者徐偉真／台北報導】銓敘部官員昨表示，行政院副院長不是公務人員行政中立法的適用對象，而中油加油站的宣傳廣告行為涉及個案，公營事業機構是對經營政策負有主要決策責任的人員才是公務人員行政中立法的適用對象。

公投 國民黨 國防部

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