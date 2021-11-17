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蘇貞昌稱三省吾身 藍委嗆問東答西

記者徐偉真／台北17日電
立法院會16日結束施政總質詢，行政院長蘇貞昌（中）向立委拱手致意，自稱謙卑每天「三省吾身」。（記者陳正興／攝影）
立法院會16日結束施政總質詢，行政院長蘇貞昌（中）向立委拱手致意，自稱謙卑每天「三省吾身」。（記者陳正興／攝影）

行政院長蘇貞昌多次舌戰在野黨立委，昨天總質詢最後一天，蘇引用大量古文說，他每天「三省吾身」，帶著謙卑心情到立院，但因有些質詢言論偏離事實太多，他若不即時澄清恐一言喪邦。國民黨立委鄭正鈐說，之前質詢完全感受不到蘇的謙卑，希望蘇更尊重國會議員，不是總質詢結束才謙卑；立委鄭麗文說，蘇若真心懺悔就先道歉。

昨最後一位立委林淑芬完成質詢後，蘇貞昌站上發言台發表感言，並拱手向立委致謝。蘇說，答詢過程各界有許多指教，他願意側耳傾聽、俯首受教，但有些言論和事實大相逕庭，或數據錯誤、立論偏頗，以今日科技，若他沒有即時澄清，合成的假訊息都能流傳了，更何況他若當場漠然，會被形容成無言以對、緘默承認，影響效果可能一言喪邦。

蘇貞昌說，立委受憲法保護有言論免責權，「講話不用負責」，但他是最高行政機關首長，要把政府政策和事實狀況藉由在國會殿堂的答詢中說出，也是向國人和國際社會報告，國人幸福安定事關至切，所以「戰戰兢兢、不敢不駁」；他引用論語說明他深知有時難以討喜，但「鄉人皆好之，何如？不如鄉人中之善者好之，其不善者惡之，可也」。

蘇貞昌說，他固然在辯論時有「一點浩然氣、千里快哉風」，但他求的不是如此，他求的是最高民主殿堂上，大家辯論真理、為國為民，哪怕在野黨都應該是真誠於國家的忠誠反對黨；蘇並引用正氣歌說「天地有正氣，雜然賦流形」，他相信「于人曰浩然，沛乎塞蒼冥」。

蘇貞昌自稱謙卑，日前被蘇嗆「吵死了」的鄭正鈐說，他當時問的是攸關台灣的大學自治和學術自由，蘇昨天引用很多古文，或許想呈現自己很有中華文化底蘊，但在質詢過程，蘇卻很不理性，問東答西，沒有謙卑傾聽質詢內容。

曾被蘇貞昌罵「袂見笑」（意指不要臉）的鄭麗文說，蘇辱罵國會議員，做了民主最壞的示範，若真心懺悔，就應向國會及全民道歉。

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