黑白集／清華紅禍 老九教授不如歌男部長

陳時中飲酒影片中，出現不少女生陪著喝酒唱歌。（網路圖片）

陳時中餐宴嗨歌，醇酒美人好不風流；蘇貞昌替他辯稱，這符合防疫規範照常吃飯。言下之意，酒攤有中國大陸女官作陪，也算日常。國安局雖指歡飲影片出自中共 之手，但蘇揆既然定調合法，國安單位連立案調查都省了。

相比阿中喝「紅」酒無事，清大校友會向母校租辦公室從事兩岸交流，卻遭跨部會調查「被匪滲透」，教育部 隨即未查先罰。兩案雙標，金主例外，無論酒客或房客，都是事業跨兩岸的大老闆，蔡政府不敢驚擾。

同是兩岸交流，綠官紅官能逍遙共飲，而清華收租竟惹紅禍。同是「中共滲透」，平潭女官用來洗白阿中官箴，大陸清華研究院卻讓台灣 清華蒙白色恐怖。阿中一句不識紅女，免於問責；清華校方不知校友會房客來歷，竟被扣上「台美戰略破口」罪名。

說也奇怪，辣台妹召喚選票歸隊，共匪又在台現跡。國安團隊重拾「共諜案」老哏，再激民心恐懼，藉美中科技冷戰，伐罪清華，遙指半導體產業遭中共布建。可惜殺出阿中同場加映，歌男部長無罪認定，倒坐實國家機器輾壓學界炮製芒果乾（亡國感）。

文革分靈在台，教授變成臭老九，清白不如歌男與交際花，但比起平民略餘尊嚴。要知道，阿中豪飲「紅」酒日，小明父母正跪求總統赦兒返鄉團圓。老九能站著低頭認罪，是政府開恩。