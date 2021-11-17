新聞評論／日落就降壓供電 缺電能遮到何時

減壓供電的「摻水」手法，是台電遮掩電力不足的策略之一。圖為台灣電力公司龍門核能發電廠（核四發電廠）。(記者黃義書／攝影)

正當朝野激辯核四公投 ，更值得人們關注的，是電力不足的問題正以變形的手法上演。時序已進入冬天，近日卻不時傳出台電對工業及民生用戶採取「降壓」供電，時間多在下午和晚間。這類措施，對特別需要維持穩壓生產的工廠造成衝擊，機件和成品都受到不良影響。減壓供電的「摻水」手法，正是台電遮掩電力不足的策略之一。

11月酷暑已過，一般家庭已不太使用冷氣；依常理，電力需求應該降低才對。然而，最近為何頻傳台電降壓供電3%的情事，引發民眾怨言。台電的制式回答是：電力運轉降壓3%，未超過《電業供電電壓及頻率標準》容許的5%，在合法範圍。話說得固然好聽，但如果不是電力不足，台電有什麼必要在用電需求不高的冬季連續對用戶降壓供電？

奧妙就在，台電的降壓供電，總發生在下午4時太陽逐漸下山之後。這個時間點，藏著台電不能說的祕密。原因是，正午發電量可達到12%的太陽能，到了下午4點即降到只剩2%，然後歸零。這瞬間消失的電力，必須立即由其他電力接手。如果系統轉換不順，或者備用電力接續不上，台電就只能採取「降壓」手法供應，以掩飾電力不足。如果連降壓都不足以應變，即可能造成局部地區的無預警停電，然後推稱是饋線跳脫。這些，已是台電近年慣用的手法。

此處有兩個觀察點：其一，已經冬季卻仍發生電力不足，顯示總體發電結構脆弱；其二，降壓時間發生在黃昏及夜間，顯示太陽能電力的缺陷。太陽光電在尖峰時刻能達到12%，堪稱是可貴的進展；但日落之後，太陽光電便立即歸零，說明它的不穩定性，不足以作為基載電力使用，更無法提供工業生產穩定運作。即使計入風力發電，台灣 再生能源迄今僅占總發電量的不到6%，說明蔡總統推動能源轉型政策有氣無力，已到了見真章的時刻。

不論台電如何狡辯，台灣的整體供電已不足以支應經濟及社會民生所需，已是鐵證確鑿；否則，台電不需要頻頻祭出降壓這類賤招。但深一層看，更大的問題其實是：台電顯已無法負荷蔡政府的能源轉型重擔，但它又無法抗拒政治使命，只好採取技術性手段來瞞天過海；它一方面假裝努力調度，一方面把電力「摻水」對用戶偷斤減兩，以製造供電無虞的假象。

事實上，從2016年開始，「降壓」供電就成為台電常用的手段。當備轉容量降到6%以下，台電調度中心就會下令各地調度中心降壓3%，以避免造成大規模停電。再者，台電有時也運用小區域的限時停電，以規避大規模停電的危機。但無論如何，過去電力降壓，都發生在夏季供電緊張的時刻；如今都已入冬卻仍屢屢發生降壓停電，台電再怎麼聲稱「電力充沛」，誰會相信？

簡單地說，台電現在就是在「走鋼索」，在發電和供電的平衡索上危危顫顫地操作。運氣好的話，它得過且過；運氣不好的話，就是全民遭殃。這種故事，人們在今年春天已見識過了。4月5日，台電未知會台中市政府，即在深夜重啟中火3號機，當時台電的備轉容量仍亮著綠燈，顯示情況極不尋常；次月，台灣就發生了513及517兩次大停電。以16日為例，全台的用電量到了中午已進入代表供電緊張的「橘色警戒」，其中南部的供電量更逼近了「紅色警戒」邊緣。這些，在在都是警訊。

太陽下山，台電就降壓供電，但這遮得住缺電的真相嗎？