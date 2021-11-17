前廠長稱核四安全 綠委要求封口 挨轟違反言論自由

民進黨立委范雲16日指重啟核四是災難。(本報資料照片)

立法院教育及文化委員會前天至核四廠考察，參與考察的民進黨 立委及民進黨立法院黨團幹部昨舉行記者會，指核四具有高度安全疑慮，再次表達反對「重啟核四」立場。民進黨立委范雲更點名台電不應放任核四前廠長王伯輝到處放謠言宣稱核四安全。一名不具名前台電高層批評：「這樣要求還有言論自由嗎？」

本報系聯合報報導，范雲昨表示，重啟核四根本是災難，考察後發現核四先天不良、後天失調，「重啟將是個災難」。她說，S斷層通過核四廠，跟海外活動斷層相連，以目前核四的耐震度而言，若九二一大地震等級的震央發生在此，將無法抵抗，必須整個核四廠重建。

民進黨團幹事長劉世芳批評，當初是馬政府宣布封存核四，核四建廠執照也於2020年12月失效，過程中有很多問題，「為什麼國民黨 主席朱立倫卻仍然堅決支持重啟核四？」

台北中國時報報導，范雲更指出，核四前廠長王伯輝到處放謠言，台電跟原能會應該站出來駁斥這些宣稱核四安全的不當謠言，要求台電跟原能會在12月18日公投前出面處理。

對於范雲的批評，王伯輝昨強調，當時測試小組幾乎天天報告安檢及測試結果，自己更在核四工地工作近16年，經濟部次長曾文生稱他對核四安檢了解不多「並非事實」。

一名前台電高層也說，王伯輝是有使命感的人，可能因此常出來發言關切，但不管發言如何，人已退休 ，不太懂他講的話還關公司什麼事，台電要怎麼去管？何況退休後又不領公司薪水，不理解立委訴求，民主社會這樣要求還有言論自由嗎？

國民黨立委李德維也發表考察核四廠心得，批評經濟部與台電在核四廠設下「三不」關卡，不准多帶助理，不准自備攝影，不准偏離動線。他表示馬政府曾廣邀國內外專家參與測試檢驗核四，並開放記者參訪，蔡政府執政後，核四就被罩上重重黑幕，誰心裡有鬼，不言可喻。