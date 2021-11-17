「上任5年了」柯文哲嗆蔡英文：別再把核四當提款機

台北市長柯文哲16日轟蔡政府，不要再把核四當提款機。(本報資料照片)

公投 大戰，藍綠總動員。國民黨 昨下達動員令，要求每位黨籍立委至少辦一場千人規模宣講活動，首場2000人大型造勢將在桃園登場；民進黨除全台舉辦說明會，蔡英文總統也多次親上火線。台北市長柯文哲昨說，如要關核四，蔡總統上任至今都已經五年了，第一年就應關掉，還不用付每年40億台幣封存費，「不要再將核四當提款機」。

「重啟核四」公投案將在12月18日登場，對於蔡英文日前指出核四位在地震 斷層帶上，言下之意不宜重啟；柯文哲昨日砲轟蔡政府，不要再把核四當提款機，其實核四蓋也對、不蓋也對，趕快做一個決定就好。

國民黨桃園市立委確定21日將合辦2000人規模的大型宣講活動，這是黨團下達動員令後第一場大型活動。12月投票前黃金周，國民黨團也會與秋鬥民團合作，在總統府周邊舉辦造勢活動，屆時可能在凱道與民進黨尬場，藍綠將短兵相接。

副總統賴清德昨到台中連趕兩場公投說明會。賴說，珍愛藻礁公投與台中人健康最切身相關，全台以台中燃煤發電最多，未來若藻礁公投過關，天然氣發電無法進行，最後會賴給台中，至少一年要多用500萬噸煤發電，「若我是台中人就絕對不同意」。

蔡英文總統則透過Podcast頻道表示，現在11個「CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）」成員國皆已開放美豬進口，國際也會依此檢視台灣是否有開放市場的決心。

國民黨立委羅明才日前在立法院質詢，以法國為例，提出規畫新建「核五」建議，遭行政院長蘇貞昌反問「你知道法國沒有地震與斷層帶？」羅昨在立院嗆蘇騙人，蘇也致歉說，「一半你對、一半我對」，法國東南部一小山區有地震帶，但法國地震頻率比台灣少與小太多，核電廠也沒有蓋在斷層帶上，「說法國沒有地震是錯的，一半一半，對不起，講法國沒有地震帶不精確」。

羅明才說，沒有要追究蘇貞昌騙人問題，安全才是他最在意的問題。蘇貞昌反問，「你應該不會贊成重啟核四吧？」「你是新北市的，你沒有支持重啟核四吧？」羅楞了一下說，要專家評估，要好好思考一下。