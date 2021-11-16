我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

拜習會白宮聲明：拜登重申遵守一中 談及人權問題

從「打死都要擋」到挺萊豬開放 陳吉仲：當時沒國際標準

記者彭宣雅／台北16日電
陳吉仲接受綠色和平電台專訪。(取材自電台官方臉書)
陳吉仲接受綠色和平電台專訪。(取材自電台官方臉書)

公投萊豬議題，過去「打死也要擋」，現在捍衛萊豬進口，農委會主委陳吉仲挨批雙標，他今天解釋，當時沒有國際標準，後來國際法典委員會(CODOX)訂出10ppb安全容許量標準後，才開放萊克多巴胺美牛進口，當初反對，是因為要求配套措施要做好。

陳吉仲今天接受綠色和平電台專訪。他說，當時沒有國際標準，2012年訂出CODEX訂出安全容許量，當時民進黨認為就依照國際規範來做，當時才開放萊克多巴胺牛肉進來，當初的反對，是要求配套措施要做好。

陳吉仲說，這次開放萊克多巴胺豬肉，有配套措施也有清楚標示，台灣採取日本模式，不標示萊劑，僅標示肉品來源國，全世界沒有國家標示萊劑，只有標示有機或是慣行，若要標示萊劑，那麼包括農藥、抗生素也都要標示，但實際上並沒有人這樣標。

他表示，台灣豬肉屠宰分切後，有七成去傳統市場，不會受到國外豬肉影響，進口豬肉大部分都做加工，其他進口豬肉會到冷凍超市，過去有萊克多巴胺的豬肉跟沒有添加的每公斤有5元台幣價差，但現在成本越來越高，養豬採用萊克多巴胺並不划算，現在價格成本已差不多，特別出口萊克多巴胺豬肉到台灣的機率越來越低。

陳吉仲表示，現在開放萊克多巴胺豬肉進口，但實際上並沒有進來，未來也會透過豬肉儀表板公告，外國豬肉進口要申報，會去抽驗，也有非追不可、非登不可系統，若有採用，會公布品牌，消費者可以決定要不要買。

陳吉仲說，台灣進口豬肉最大的國家是加拿大，每公斤豬肉約台幣60、61元，美豬進口約78、80元，商人當然進口更便宜的加拿大豬，他反問，現在開放萊豬進口，也沒有進來，為何需要公投。

台灣 公投 加拿大

上一則

網遊糾紛3個月後還他清白 韓國瑜兒：傷害已造成

下一則

「1碗蚵仔麵線20元」掀波 主計長認錯：全台均價52元

延伸閱讀

黑白集／禁萊豬難入CPTPP？ 陳吉仲的理由好遜

黑白集／禁萊豬難入CPTPP？ 陳吉仲的理由好遜
陳吉仲稱「禁萊豬，美國會不會生氣？」藍轟政府卸責

陳吉仲稱「禁萊豬，美國會不會生氣？」藍轟政府卸責
冷眼集／禁萊豬怕惹美方生氣 台灣人就不生氣嗎？

冷眼集／禁萊豬怕惹美方生氣 台灣人就不生氣嗎？
始終避不開食安議題…綠營人士：反萊豬公投最難拆彈

始終避不開食安議題…綠營人士：反萊豬公投最難拆彈

熱門新聞

王泉仁（右）與麻衣的婚姻在鬧僵中結束，日前傳出王泉仁即將再迎第三次婚姻，且對象是名日籍空姐。（取材自臉書）

扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸

2021-11-09 23:15
台大機械系最新系服出爐，超簡約設計引起話題。 (圖擷自台大機械系學會臉書)

台大機械系「笑中帶淚」系服爆紅 網敲碗：快開放訂購

2021-11-09 11:01
前駐泰代表李應元今晚因壺腹癌轉移病逝台大醫院。(本報資料照片)

台駐泰前代表李應元癌症病逝 享壽68歲

2021-11-11 09:24
柏楊妻子張香華。（本報資料照片）

柏楊《醜陋的中國人》遺孀拒教材收錄 2024停止發行

2021-11-11 02:28
日本「北日本新聞」報導，日本富山縣日前標放一隻青斑蝶，結果46天後在台灣澎湖縣被發現，連翅膀都有破碎痕跡。（圖取自北日本新聞網頁webun.jp）

這隻蝴蝶46天飛逾2000公里 連翅膀都飛到破碎

2021-11-15 15:20
衛福部長陳時中（右二）飲酒影片中，出現不少女生陪著喝酒唱歌。（視頻截圖）

女陪侍宴飲？陳時中無罩喝酒K歌 恐違廉政倫理

2021-11-12 02:30

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
沒先沖水 他坐馬桶被眼鏡蛇偷襲 生殖器「腫大變紫」

沒先沖水 他坐馬桶被眼鏡蛇偷襲 生殖器「腫大變紫」
脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」