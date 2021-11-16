我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

當年庚子賠款創建清華 藍委批蘇貞昌對歷史無知

記者鄭媁／台北16日電
具中共官方背景的「清華海峽研究院」，在國立清華大學成立在台分支機構「新竹辦公室」，有立委要求應以國安高度嚴辦。圖為清華大學校門。（圖：清大提供）
具中共官方背景的「清華海峽研究院」，在國立清華大學成立在台分支機構「新竹辦公室」，有立委要求應以國安高度嚴辦。圖為清華大學校門。（圖：清大提供）

台灣清華大學校友會與廈門市政府、北京清華大學在新竹清大校內共設「清華海峽研究院」遭疑共產黨勢力入侵，國民黨立委鄭正鈐日前在立院質詢時提起此事與行政院長蘇貞昌槓上，兩人互罵。鄭正鈐昨日在臉書再度提及此事，質疑庚子賠款退款創建清華，執政者竟對歷史無知。

鄭正鈐指出，清華大學的建立源自於美國退還庚子賠款，管理賠款的中華教育文化基金會，蘇貞昌跟教育部長潘文忠竟都不知道。這段歷史不但刻畫著顢頇的政府帶給人民的不幸，更看到了知識分子時刻捍衛的學術自由，以及梅貽琦校長關愛師生、大公無私與廉潔簡樸的風骨。然而，在民進黨執政之下，這些歷史的借鏡，在位者居然毫不汗顏地說「不知道」，赤裸裸向人民展現了執政者的無知。

鄭正鈐說，1900年（庚子年），清廷相信義和拳，和國際列強開戰，八國聯軍占領北京，因而簽下了屈辱的「辛丑條約」。條約中規定從海關銀等關稅中拿出4億5000萬兩白銀賠償各國，分39年還清，這筆錢史稱「庚子賠款」。1908年，美國國會通過部分賠款退還中國，以發展中國教育文化事業。這項「退賠款」是在原來每年應交的「賠款」中扣除，另立「助學基金」由美國政府監督使用。

鄭正鈐說，清華的創校就是利用美國退還尚未付足的庚款而設立。清華大學的前身是留美預備學堂，1910年更名為「清華學堂」，1912年改為「清華學校」，1928年正式定名「國立清華大學」。鄭正鈐說，庚款的運用為北京清華奠基，兩岸清華分治後，新竹清華也受惠於這筆基金。

鄭正鈐表示，「清華永遠的校長」梅貽琦是清華第一屆選派赴美的留學生，回國後執教清華，1931年出任清華校長。1937年七七事變後，梅貽琦組織清華師生撤退到雲南昆明，與北京大學、南開大學共同籌設西南聯大，在抗戰的艱難歲月中依舊堅持人格教育、學術自由與教授治校。1949年，梅貽琦到美國管理清華在美的庚子賠款基金，並堅持保護這筆基金，不讓政府干預。國共內戰、兩岸分治後，梅貽琦帶著庚子賠款的退款孳息成立的清華基金，於1956年在新竹建立清華大學。

鄭正鈐說，梅校長掌握著巨額清華基金，但他的家裡經濟卻非常拮据，梅校長因積勞成疾病逝後，眾人將梅校長從不離身的公事包打開，裡面只有清華基金的帳目，每一筆都清楚詳列。然而兩袖清風的梅校長連醫藥費和喪葬費都自付不起，還是清華師生透過捐款，償還這筆錢。

鄭正鈐表示，清華建校源自庚子賠款，百年後，這筆款項仍在運作。清華基金的經費來源，由美中兩國人士組成的中華教育文化基金會，代管庚子賠款的紅利或孳息。至今，清大每年還收到庚子賠款支票。

教育部 美國 北京

上一則

台大頒名譽博士 白先勇：大學生應多讀文學經典

下一則

堵北京過度擴張…美議員團赴台 密訪印太

延伸閱讀

民進黨公投高雄宣講開跑 蘇貞昌：國民黨對國家不忠誠

民進黨公投高雄宣講開跑 蘇貞昌：國民黨對國家不忠誠
挨批抹紅清大 蘇貞昌怒嗆藍委「吵死了」

挨批抹紅清大 蘇貞昌怒嗆藍委「吵死了」
蘇貞昌臉書比官網活躍 挨批公帑造神

蘇貞昌臉書比官網活躍 挨批公帑造神
「共機在自己領空巡邏」 蘇貞昌罵退將可恥

「共機在自己領空巡邏」 蘇貞昌罵退將可恥

熱門新聞

王泉仁（右）與麻衣的婚姻在鬧僵中結束，日前傳出王泉仁即將再迎第三次婚姻，且對象是名日籍空姐。（取材自臉書）

扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸

2021-11-09 23:15
台大機械系最新系服出爐，超簡約設計引起話題。 (圖擷自台大機械系學會臉書)

台大機械系「笑中帶淚」系服爆紅 網敲碗：快開放訂購

2021-11-09 11:01
前駐泰代表李應元今晚因壺腹癌轉移病逝台大醫院。(本報資料照片)

台駐泰前代表李應元癌症病逝 享壽68歲

2021-11-11 09:24
柏楊妻子張香華。（本報資料照片）

柏楊《醜陋的中國人》遺孀拒教材收錄 2024停止發行

2021-11-11 02:28
日本「北日本新聞」報導，日本富山縣日前標放一隻青斑蝶，結果46天後在台灣澎湖縣被發現，連翅膀都有破碎痕跡。（圖取自北日本新聞網頁webun.jp）

這隻蝴蝶46天飛逾2000公里 連翅膀都飛到破碎

2021-11-15 15:20
衛福部長陳時中（右二）飲酒影片中，出現不少女生陪著喝酒唱歌。（視頻截圖）

女陪侍宴飲？陳時中無罩喝酒K歌 恐違廉政倫理

2021-11-12 02:30

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」
已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國

已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國