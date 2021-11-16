當年庚子賠款創建清華 藍委批蘇貞昌對歷史無知

具中共官方背景的「清華海峽研究院」，在國立清華大學成立在台分支機構「新竹辦公室」，有立委要求應以國安高度嚴辦。圖為清華大學校門。（圖：清大提供）

台灣清華大學校友會與廈門市政府、北京 清華大學在新竹清大校內共設「清華海峽研究院」遭疑共產黨勢力入侵，國民黨立委鄭正鈐日前在立院質詢時提起此事與行政院長蘇貞昌槓上，兩人互罵。鄭正鈐昨日在臉書再度提及此事，質疑庚子賠款退款創建清華，執政者竟對歷史無知。

鄭正鈐指出，清華大學的建立源自於美國 退還庚子賠款，管理賠款的中華教育文化基金會，蘇貞昌跟教育部 長潘文忠竟都不知道。這段歷史不但刻畫著顢頇的政府帶給人民的不幸，更看到了知識分子時刻捍衛的學術自由，以及梅貽琦校長關愛師生、大公無私與廉潔簡樸的風骨。然而，在民進黨執政之下，這些歷史的借鏡，在位者居然毫不汗顏地說「不知道」，赤裸裸向人民展現了執政者的無知。

鄭正鈐說，1900年（庚子年），清廷相信義和拳，和國際列強開戰，八國聯軍占領北京，因而簽下了屈辱的「辛丑條約」。條約中規定從海關銀等關稅中拿出4億5000萬兩白銀賠償各國，分39年還清，這筆錢史稱「庚子賠款」。1908年，美國國會通過部分賠款退還中國，以發展中國教育文化事業。這項「退賠款」是在原來每年應交的「賠款」中扣除，另立「助學基金」由美國政府監督使用。

鄭正鈐說，清華的創校就是利用美國退還尚未付足的庚款而設立。清華大學的前身是留美預備學堂，1910年更名為「清華學堂」，1912年改為「清華學校」，1928年正式定名「國立清華大學」。鄭正鈐說，庚款的運用為北京清華奠基，兩岸清華分治後，新竹清華也受惠於這筆基金。

鄭正鈐表示，「清華永遠的校長」梅貽琦是清華第一屆選派赴美的留學生，回國後執教清華，1931年出任清華校長。1937年七七事變後，梅貽琦組織清華師生撤退到雲南昆明，與北京大學、南開大學共同籌設西南聯大，在抗戰的艱難歲月中依舊堅持人格教育、學術自由與教授治校。1949年，梅貽琦到美國管理清華在美的庚子賠款基金，並堅持保護這筆基金，不讓政府干預。國共內戰、兩岸分治後，梅貽琦帶著庚子賠款的退款孳息成立的清華基金，於1956年在新竹建立清華大學。

鄭正鈐說，梅校長掌握著巨額清華基金，但他的家裡經濟卻非常拮据，梅校長因積勞成疾病逝後，眾人將梅校長從不離身的公事包打開，裡面只有清華基金的帳目，每一筆都清楚詳列。然而兩袖清風的梅校長連醫藥費和喪葬費都自付不起，還是清華師生透過捐款，償還這筆錢。

鄭正鈐表示，清華建校源自庚子賠款，百年後，這筆款項仍在運作。清華基金的經費來源，由美中兩國人士組成的中華教育文化基金會，代管庚子賠款的紅利或孳息。至今，清大每年還收到庚子賠款支票。