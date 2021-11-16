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清大案延燒…教部要徹查大學 管中閔嗆「憑什麼」

台灣新聞組／台北16日電
台灣大學15日舉行創校93年校慶慶祝大會，校長管中閔（站立者）開嗆教育部。前排左一為聯發科技董事長蔡明介，左二為作家白先勇。（記者余承翰／攝影）
台灣大學15日舉行創校93年校慶慶祝大會，校長管中閔（站立者）開嗆教育部。前排左一為聯發科技董事長蔡明介，左二為作家白先勇。（記者余承翰／攝影）

台灣清華大學（清大）內設置「清華海峽研究院」，國安情治單位質疑恐遭對岸滲透，同時教育部認定違反兩岸條例，教育部長潘文忠說要全面盤點各大專校院兩岸交流情形。台大校長管中閔反問「憑什麼查？」更質疑教育部有何資格徹查？呼籲教育部注意用詞。

綜合媒體報導，「清華海峽研究院」是北京清華大學、台灣清大校友會、廈門市人民政府在2014年簽訂組建協議，2015年在廈門揭牌，並於2016年透過財團法人自強工業科學基金會向清大承租校內育成中心五樓，設立「清華海峽研究院新竹辦公室」，並成立兩岸產業促進中心，從事技術研發、攬才、投資，整合兩岸清華人才及研發優勢。

但國安單位擔心對岸可能由此辦公室滲透，造成台灣科技外流。教育部與經濟部、陸委會組成專案小組，日前赴清大育成中心、清大校友總會及自強工業科學基金會進行查察，初步研判涉有違反兩岸條例，教育部要求該辦公室停止運作，並將全面盤查兩岸高教交流狀況。

「教育部有何資格徹查大學？」

台大昨舉行創校93年校慶活動，頒發名譽博士學位予該校畢業的白先勇及聯發科技董事長蔡明介。管中閔會後表示，兩岸交流是大學自治的一部分，最近教育部說要徹查各大學，意味著由教育部主動調查大學，讓他不禁想反問「憑什麼查？」管中閔認為，教育部應注意自己的用詞，教育部有何資格「徹查」大學，只能請大學自行查察校內是否有違法情形，「更何況我們不是教育部所屬的大學」。

管中閔表示，兩岸交流合作過去是受鼓勵的，不能因政府今天不喜歡了，就說此類學術交流是錯誤的，這種心態本身就很可疑。學術交流是讓自己可以更進步的事，不應受政治力隨便涉入，特別是以特定個人的想法去鼓動政治力量，來干涉這些事情。

白先勇：政治力不該侵犯學術界

白先勇則表示，狹隘的政治觀念對學術圈沒有好處，大學自由風氣很重要，政治力不該侵犯到學術界。他早年就讀台大時，正處於白色恐怖年代，當時台大校長是傅斯年，情治單位要進到台大抓人，傅斯年不讓他們進來，學術界應該要繼續維持這種精神。

白先勇指出，政府質疑各大專校院兩岸交流，這種想法太狹隘，中國共產黨不過百年歷史，我們中國文化則有5000年，他們不及我們的百分之一。政府若自我限制，對學術發展沒有好處。白先勇說，大學就是百家爭鳴的地方，舉凡美國的哈佛大學、英國的牛津大學，若遇到政府徹查，也一律不會讓政府入校。

教育部昨晚重申，政府尊重大學自主，但不能違法。各大學從事兩岸學術交流，不應違反台灣地區與大陸地區人民關係條例。有些交流活動要先經主管機關許可，務必依規定申報，以免觸法。

教育部 台灣 中國

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