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趕場宣講 賴清德：核四像地瓜變質

台灣新聞組／台北16日電
副總統賴清德表示核四不安全。（本報資料照片）
副總統賴清德表示核四不安全。（本報資料照片）

副總統賴清德、行政院長蘇貞昌昨晚到高雄連趕兩場公投說明會，蘇貞昌批國民黨重啟核四是想弄垮台灣；賴清德說，核四不安全，台灣這麼小，「像地瓜有一點變質就不能吃了」。賴、蘇火力全開，兩場各約3000人，宛如選舉造勢。

高雄市長陳其邁說，核四若出意外，沒人可以置身事外，高雄吸引台積電投資，需要有穩定的水電，高雄要能源轉型，台北要用電要自己想辦法，「高雄人一定要投下三接不同意，不能犧牲高雄人健康。」

民進黨高雄市黨部主委趙天麟要支持者發揮「罷韓精神」，讓高雄拿下全台最高投票率與最多「不同意」票的紀錄。

藍綠拚公投，國民黨立委蔣萬安日前街講公投時，在菜市場被民眾嗆「為何萊牛可以吃，萊豬不行？」民進黨昨天酸，顯示出不僅民眾難接受國民黨昨是今非，連自家立委都難以辯護。蔣萬安受訪時表示，台灣是民主社會，每個人對食安公投會有不同意見立場，是很稀鬆平常的事。

蔣萬安表示，有的人願意接受開放萊豬，有的人堅決捍衛民眾和下一代的健康安全，每個人都可以表達不同的意見和立場，他舉辦街講就是希望走入人群、深入基層，透過與民眾面對面溝通、對話，用正確的資訊讓民眾了解。他希望大家不管支持或反對，都鼓勵民眾12月18日出來投票。

民進黨發言人周江杰表示，天天在菜市場買菜、買肉的民眾都知道，國民黨開放含萊牛、反萊豬根本邏輯錯亂、雙重標準，且相關肉品都有國際標準規範，國民黨和蔣萬安難道不知道？

蘇貞昌則表示，民眾即使不同意蔣萬安講的，也不要當場嗆聲，「只要出來投不同意票就好」。蘇也對蔣萬安隔空叫陣，「你在美國留學時，是不是也吃豬肉？公投還有另外三案，不要光講萊豬一案。」

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