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視察核四 藍委：像聽反核說明會 超越日本防震標準

台灣新聞組／台北16日電
台電人員解說S斷層經過核四廠內的狀況。圖表正後方的草皮下方即是S斷層經過處，遠處為核四廠的一、二號機及汽機廠房。（記者黃義書／攝影）
台電人員解說S斷層經過核四廠內的狀況。圖表正後方的草皮下方即是S斷層經過處，遠處為核四廠的一、二號機及汽機廠房。（記者黃義書／攝影）

府院聲稱核四位在地震斷層帶，立法院教育及文化委員會昨視察核四廠，原能會表示，核四建照已過期、核燃料全部運出，嚴格來說「核四已非核電廠」。國民黨立委李德維說，核四廠房目前跟封存前差異不大，應靜待公投結果再決定；民進黨立委賴品妤說，原能會不只一次告訴大家，重啟核四「至少要十年」。

蔡英文總統日前表示，核四位於地震斷層帶，且有研究指出，若電廠發生問題，周邊80公里都是受災區。行政院長蘇貞昌也說，核四有S斷層、與貢寮外海斷層相連，無法重啟。不過，公投領銜人黃士修表示，S斷層非活動斷層，經濟部文宣一直說謊，地質、地震與耐震是不同的東西，與貢寮外海斷層相連也未被世界承認。

朝野立委昨視察核四廠，並聽取原能會和台電簡報。原能會表示，核四建照去年底過期，核燃料今年3月全部運出，嚴格來說「核四已非核電廠」。台電表示，2013年調查海上斷層對核四的影響，都在耐震力設計值0.4G承受範圍，後來原能會要求對外海斷層做進一步調查，確認會不會讓下方的S斷層錯動。只是隔年核四就封存，台電未再做海上斷層調查。

台電指出，原能會要求如果核四啟封，要調查清楚外海是否有長達93.9公里的活動斷層，接著要做耐震力評估，才知道要怎麼處理；如果大於1G，還得評估廠房、設備有沒有空間可以補強，必要時須重建。李德維表示，日本最高標準核電廠也不過做到1G防震，「好像來聽一場反核四的說明會」。

此外，前後任農委會主委昨再因萊豬議題交鋒。農委會前主委陳保基昨投書本報系聯合報說，他上周看完公投說明會感到失望，認為蔡政府應提供正確資訊給民眾，而非以抹黑方式混淆議題本質。農委會主委陳吉仲回應，他所指稱都根據實際數據，指陳保基說的不是事實。但陳保基再回嗆，要說科學證據，「我比他強！」

公投 地震 國民黨

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