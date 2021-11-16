促轉會沒規畫延任 明年5月銜接

立法院司法及法制委員會今邀請促轉會主委葉虹靈（右圖）列席報告業務概況及立法計畫並備質詢。左圖為立委吳斯懷。(取材自立法院直播畫面)

促轉會代理主委葉虹靈前天提到，基於轉型正義，中正紀念堂的蔣介石銅像應移除，或做「不可回復性」的處置，否則可能因政黨輪替或不同主政者而恢復。但此說法引發議論。葉虹靈昨解釋，她所說不可回復性的處置，是指若社會認為要保留銅像做教育 與展示之用，這個教育與展示的作法應該具不可回復性，才不會受主政者變動或展覽期限影響。

立法院司法及法制委員會昨邀請促轉會主委列席報告並備詢。面對朝野立委關切促轉會是否再延任，葉虹靈說，「沒有這個規畫」，全力在明年5月前完成法制與業務銜接。促轉會2018年5月成立以來，已兩度延任。

葉虹靈前天在促轉會舉辦的座談會致詞說，「促轉會基於轉型正義立場，我們認為銅像應該要移除，或者要做不可回復性的處置」，才不會像之前辦過展覽，儀隊一度撤出，但政黨輪替或換了不同主政者，可能儀隊又恢復，展覽也消失。

葉虹靈雖解釋「不可回復性的處置」說法，仍引國民黨 立委批評與質疑，吳斯懷 提出，促轉會應用同一標準檢視，而非只針對蔣介石銅像。吳斯懷還說，既然對前總統蔣中正有意見，若有本事就把全國「中正路」、「中正國小」統統改成「反省威權路」、「反省威權國小」。

吳斯懷並質疑，是否政府要求促轉會拋出拆蔣公銅像議題激發對立與仇恨，以轉移四大公投的危機？葉虹靈回應，這是明年任務結束前、提在總結報告裡的建議，不會立刻發生，但需要持續社會溝通、討論。

葉虹靈說，轉型正義不是針對個別歷史人物做出功過評價，轉型正義的重點是在反省國家機器錯誤作為；促轉會所提出的是，現在的民主國家不該再用如此規模與資源，紀念和崇拜對我同胞造成如此多傷害的獨裁者。

此外，多名立委關心民進黨前主席施明德稱促轉會不讓他看檔案，葉虹靈表示，申請沒有門檻，施明德也到調查局申請檔案。